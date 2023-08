Quer trabalhar na Webmotors? Envie o currículo!

Saiba o que é necessário para se inscrever em uma das vagas!

A Webmotors, empresa que está há quase 30 anos na estrada e foi a primeira startup brasileira a inovar na forma de comprar e vender carros e motos, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Estratégia Comercial Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Qualidade Pleno – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Auditor Pleno – São Paulo – SP -Efetivo;

Desenvolvedor (a) Back-End Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor Flutter Sênior – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Especialista de Auditoria – São Paulo – SP – Efetivo;

Estágio de Marketing – CRM – São Paulo – SP – Estágio;

Executivo (a) de vendas externas – Vitória – ES – Terceiro;

Gerente Especialista II – (Curitiba) – Curitiba – PR – Efetivo;

Gerente Especialista II – Limeira – SP – Efetivo;

HR Business Partner Analyst – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Engenheira de Dados (Sênior) – São Paulo – SP e Híbrido – Associado;

Product Designer – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Webmotors

Sobre a Webmotors, é válido frisar que trata-se da líder de mercado e contém o ecossistema mais completo do segmento. Com uma visão consolidada, quer ganhar o mundo (e já está acelerando nesse percurso).

Em relação à visão, a marca busca conectar pessoas às melhores condições e informações, e criar meios para que façam a melhor escolha na hora de comprar, vender e usar um veículo.

Por fim, é líder de mercado e especialista no segmento, tem como combustível a paixão pela cultura automotiva e a vontade de oferecer sempre a melhor e mais segura experiência de compra e venda online.

Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

