Quer trabalhar nas Óticas Diniz? Veja cargos e locais!

As Óticas Diniz, empresa que é a maior rede do varejo óptico do Brasil e a única marca do segmento 100% nacional, está contratando novos funcionários para compor a sua equipe. Isto é, caso você seja do Distrito Federal e queira se recolocar no mercado de trabalho, vale a pena consultar a lista de opções disponíveis abaixo:

Auxiliar de Laboratório – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Planaltina – DF – Efetivo;

Caixa Administrativo – Cruzeiro – DF – Efetivo;

Consultor Óptico – Gama (DF) – Gama – DF – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Recanto das Emas – DF – Efetivo;

Vendedor (a) Óptico – Recanto das Emas – DF – Efetivo;

Vendedor (a) Óptico – Outro turno – Recanto das Emas – DF – Efetivo.

Mais sobre as Óticas Diniz

Sobre as Óticas Diniz, podemos frisar que, presente com mais de 1.000 unidades em todo o país, conta com um diversificado mix de produtos e soluções ópticas de qualidade e alta tecnologia, e oferece as melhores opções em lentes e óculos de grau e de sol, incluindo as principais grifes do mercado.

As Óticas Diniz também proporcionam aos seus clientes um ambiente aconchegante e acolhedor, bem como um atendimento exclusivo e personalizado, que preza pela qualidade e que é referência entre os brasileiros.

Além disso, a rede conta com a plataforma social “Diniz Social”, iniciativa pioneira que visa contribuir para a mudança da realidade da visão infantil no Brasil. Desde 2016, o projeto já beneficiou cerca de 100 mil crianças, entre 06 e 12 anos de escolas públicas de mais de 300 cidades, que passaram por consultas com médicos oftalmologistas gratuitamente.

Como efetivar a sua inscrição?

Para se inscrever em uma das vagas das Óticas Diniz, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!