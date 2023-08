Quer trabalhar no Google? Veja a seguir as vagas disponíveis e saiba como se inscrever

Engenheiro de dados em nuvem, serviços profissionais, Google Cloud – exige Bacharel em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, área técnica relacionada ou experiência prática equivalente; 5 anos de experiência em linguagens de codificação (por exemplo, Java, Python, Scala ou Go); 5 anos de experiência com software de processamento de dados e mais

Executivo de contas de vendas de novos negócios (inglês, português) – exige bacharelado ou experiência prática equivalente, 2 anos de experiência em vendas e experiência em prospecção de novos clientes.

Lead Group Product Manager, servidor de segurança de conteúdo – exige bacharelado ou experiência prática equivalente; 10 anos de experiência em gerenciamento de produtos, consultoria, cofundador ou função técnica relacionada; 5 anos de experiência na construção e expedição de produtos técnicos; 5 anos de experiência em gestão de pessoas, com liderança técnica.

Cloud Technical Resident, Cloud Academy, Early Career (inglês e português) – exige bacharelado em área STEM relevante (por exemplo, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Sistemas de Informação Gerencial) ou experiência prática equivalente e outros requisitos.

Engenheiro parceiro, infraestrutura, Google Cloud – exige Bacharel em Ciência da Computação, área técnica relacionada ou experiência prática equivalente e 5 anos de experiência como engenheiro de vendas técnicas em um ambiente de computação em nuvem ou experiência equivalente em uma função voltada para o cliente (por exemplo, serviços profissionais ou engenharia de sistemas).

Cloud Sales Resident, Cloud Academy, Early Career (inglês e português) – exige bacharelado ou experiência prática equivalente e experiência em atendimento ao cliente, vendas ou em vendas B2B, desenvolvimento de vendas ou gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Consultor de IA, serviços profissionais de nuvem – exige bacharel em Ciência da Computação, Engenharia, área técnica relacionada ou experiência prática equivalente; 8 anos de experiência em gerenciamento de projetos e entrega de soluções técnicas; 5 anos de experiência em uma ou mais áreas.

Líder técnico, engenharia de software (inglês, português) – exige bacharelado em Ciência da Computação, área afim ou experiência prática equivalente; 8 anos de experiência em desenvolvimento de software e com estruturas/algoritmos de dados; 5 anos de experiência em testes e lançamento de produtos de software e 3 anos de experiência em design e arquitetura de software.

Gerente técnico de contas, consultoria do Google Cloud – exige Bacharel em ciência da computação, engenharia, área técnica relacionada ou experiência prática equivalente; 3 anos de experiência voltada para o cliente, interagindo com as partes interessadas executivas, conduzindo implementações técnicas ou programas de transformação e mais requisitos.

PCD

Se você deseja entrar no Programa de Contratação para Pessoas com Deficiência precisa anexar a documentação no ato de inscrição.

Além disso, é preciso comprovar a condição.

Inscrição Google

Os interessados precisarão se atentar como realizar a inscrição. Para isso, é preciso acessar a área do Google Carreiras, utilizando o filtro de localização “Brasil”.

É preciso também filtrar a carreira de acordo com a área, escolaridade e tipos de trabalho. Vale lembrar que alguns cargos exigem que o currículo seja enviado apenas em inglês. Os benefícios variam de acordo com a região, podendo ser;

políticas de licença parental

planos de poupança para aposentadoria

assistência médica

serviços de saúde e bem-estar no local, incluindo médicos, quiropraxia, fisioterapia e serviços de massagem (em alguns locais)

academias, cafés e micro cozinhas

flexibilidade na jornada de trabalho, consultoria financeira e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Sobre os salários deverão ser informados na segunda etapa de avaliação, momento de entrevista.

O Google destacou que há duas formas de entrevista: por telefone ou pelo Google Meet, quando o candidato conversa com um possível colega ou gerente, por até 60 minutos; e, pessoalmente, quando se encontra com quatro Googlers – alguns colegas de equipe em potencial e outros interfuncionais – por cerca de 30 a 45 minutos cada.