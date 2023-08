Quer trabalhar no Subway? Veja os cargos e locais!

O Subway, uma das maiores marcas de restaurantes do mundo, que atua no Brasil desde a década de 1990, está com algumas vagas de emprego abertas. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as vagas em questão e suas respectivas localidades:

Analista de Implantação Pleno – Franquias – São Paulo – SP – Arquitetura, Urbanismo;

Analista Comercial Pl – Franquias – São Paulo – SP – Atendimento;

Atendente (Artista De Sanduíche) – Jundiaí – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Lanchonete – Lapa – Rio de Janeiro – RJ – Fast Food, Cafeteria.

Mais sobre o Subway

Sobre o Subway, podemos frisar que a empresa trouxe um novo olhar ao servir sanduíches feitos na hora para milhões de consumidores de forma rápida e nutritiva, além de um portfólio de saladas, cookies e muito mais.

A inovação e a coletividade fazem parte da Subway. Por isso, os restaurantes são operados através de franquias – rede de milhares de franqueados que realizam o sonho de ter o seu próprio negócio, movimentando a comunidade local no qual estão inseridos, através de produtos saudáveis e de boa qualidade.

Tem também a transformação digital como um pilar importante nas suas estratégias para proporcionar melhor experiência para todos do universo Subway. Além disso, acredita no potencial dos mais de 10 mil colaboradores e franqueados que dão o seu melhor para a marca. Desta maneira, está constantemente investindo no seu desenvolvimento profissional e de negócios para seguir crescendo!

Como efetivar a sua inscrição?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: