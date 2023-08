Quinnen Williams fica envergonhado por Mike Evans durante o treino conjunto

EUum emocionante treino conjunto de pré-temporada entre o Bucaneiros de Tampa Baye a Jatos de Nova Yorkjogador estrela Mike Evans deixou sua marca, evocando emoções contraditórias, principalmente de Quinn Williams. A troca ardente, apresentada em Episódio 3 do amplamente seguido Batidas duras série, mostrou a intensidade do encontro. Embora sejam esperados confrontos físicos em campo, foi Resposta emocional de Williams que roubou os holofotes.

Williams, o formidável defensor, foi capturado nos bastidores com uma expressão desanimada. O gatilho? Um comentário sincero de bucaneiros‘ se destacarem, Mike Evansque se referiu com humor Williams como “gordo.” Williams confidenciou, “Mike Evans me chamou de gordo. Ele me chamou de gordo, mano… perdi peso fora da temporada.”

Companheiros de equipe que o apoiaram rapidamente se reuniram em torno dele, oferecendo consolo. Um tentou elevar seu ânimo assegurando-lhe seu físico magro, enquanto outro o rotulou diplomaticamente como “não é magro.” As brincadeiras alegres entre os jogadores criaram uma troca divertida e inesquecível.

Quinnen Williams: Um pilar defensivo inabalável por brincadeiras, preparado para a temporada impressionante dos Jets

Apesar da troca lúdica, Quinn Williams continua a ser uma pedra angular do A habilidade defensiva dos jatos. Na temporada anterior Williams teve papel fundamental no fortalecimento da defesa do time ao lado de jogadores de destaque como Gardner de molho. Como um Primeira equipe All-ProWilliams contribuiu significativamente para o sucesso da unidade defensiva.

As revelações de Batidas duras sugere uma próxima temporada promissora para Williams. Episódio 2 mostrou seu domínio em campo, demitindo o Carolina Panteras‘ quarterback impressionantes 11 vezes durante o treino. Embora a linha ofensiva dos Panteras possa não ser a referência definitiva, Desempenho impressionante de Williams é inegável.

Enquanto Comentários de Mike Evans pode ter abalado Williams momentaneamente, suas contribuições são inegáveis. As estatísticas notáveis ​​da última temporada refletem o impacto da Williams, com 55 tackles combinados, 35 tackles solo e um impressionante 12 sacos.

O foco de Williams permanece inabalável e ele parece não ser afetado pelos comentários de Evans. Os comentários, sejam eles por brincadeira ou seriedade, não dissuadiram Williams de seu compromisso de se destacar em sua equipe. Sua dedicação brilha através nos treinos, estabelecendo um tom positivo para a próxima temporada.

Enquanto o Jatos de Nova York surgem como fortes concorrentes ao Super Bowl nesta temporada, o crédito se deve à aquisição de Aaron Rodgers. No entanto, a base da sua confiança reside na sua unidade defensiva de elite, com a Williams desempenhando um papel indispensável. Em meio a brincadeiras e camaradagem, a resiliência de Williams continua sendo um farol do Jatos‘ ambições de uma temporada triunfante.