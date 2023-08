R$ 100 de crédito no Caixa Tem HOJE (19) e brasileiros COMEMORAM o fim de semana

O Governo Federal anunciou uma ótima notícia para os indivíduos que são beneficiários do Caixa Tem. Conforme afirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma quantia de R$ 108 será disponibilizada para aqueles que satisfizerem os critérios necessários.

Informações adicionais acerca deste novo crédito estão disponíveis a seguir. Mantenha-se atualizado e veja como utilizar o dinheiro que será repassado aos brasileiros através do Caixa Tem.

Quantia de R$ 108 através do Caixa Tem oficializada pelo Governo Federal

Antes de mais nada, é fundamental que compreendamos um pouco mais sobre o programa que transfere R$ 108 aos beneficiados do Caixa Tem. Estamos nos referindo ao Auxílio-Gás, um benefício liberado a cada dois meses.

Devido às pausas frequentes, algumas pessoas acabam por não se recordar de sua elegibilidade para receber esses montantes. Assim, consequentemente, se surpreendem.

O repasse desta vantagem ocorreu pela última vez no mês de junho. Felizmente para os cidadãos brasileiros, o programa retorna à programação de desembolsos do governo liderado por Lula (PT) neste mês de agosto.

É relevante destacar que os depósitos ocorrerão em conjunto com o Bolsa Família. A fim de assegurar o valor de R$ 108 do Subsídio para Gás neste período, os interessados devem satisfazer os pré-requisitos de participação no benefício. Esses pré-requisitos são:

Estar inscrito no Cadastro Único;

Demonstrar renda familiar per capita mensal inferior a meio salário mínimo (R$ 660).

Cronograma de repasses via Caixa Tem



Abaixo, visualizamos o cronograma de pagamentos do Auxílio-Gás e Bolsa Família válido para o mês de agosto:

18 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 1;

21 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 2 (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 3;

23 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 4;

24 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 5;

25 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 6;

28 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 8;

30 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 9;

31 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 0.

É válido ressaltar ainda que os montantes podem ser retirados por meio do Caixa Tem, aplicativo acessível em dispositivos Android e iOS por meio dos seguintes endereços:

Instruções para a retirada

A fim de acessar os valores depositados, o beneficiário do Auxílio-Gás e também do Bolsa Família pode realizar a consulta por intermédio da Internet. No entanto, existem outras opções para efetuar a consulta, como por meio do telefone ou ao obter acesso à conta onde o dinheiro está depositado.

De qualquer maneira, confira abaixo os passos para efetuar a retirada da parcela do benefício:

Primeiramente, acesse o aplicativo Caixa Tem;

Em seguida, selecione a opção “Acessar”;

Escolha “Efetuar Retirada sem Utilizar Cartão”;

Toque na opção “Gerar código de retirada”;

Digite sua senha;

Inclua o código numérico no terminal eletrônico do banco ou em uma casa lotérica.

Vale lembrar que, neste mês de agosto, o Auxílio-Gás será concedido no montante de R$ 108,00. Além disso, é relevante deixar claro que, apesar de representar um auxílio financeiro importante, nem todas as famílias brasileiras serão elegíveis para recebê-lo.

Independentemente disso, mulheres que são vítimas de violência possuem prioridade na distribuição. Ademais, aqueles que são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm a possibilidade de receber as parcelas do programa.