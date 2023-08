R$ 1000 LIBERADOS no Caixa Tem em AGOSTO e brasileiros FAZEM A FESTA

Com a chegada de agosto, também se iniciam os pagamentos atualizados realizados através do Caixa Tem. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania, os repasses de programas sociais como o Bolsa Família e o Auxílio-Gás nacional já foram confirmados para este mês.

Inicialmente, as famílias cadastradas no Bolsa Família recebem um valor base de R$ 600 por grupo familiar. No entanto, esse montante pode sofrer variações devido a diversos fatores. A seguir, apresentaremos os elementos que podem influenciar no aumento do benefício, permitindo que ultrapasse o valor de R$ 1.000 no Caixa Tem.

Pagamento é ampliado para o Bolsa Família e cidadãos se beneficiam com o Caixa Tem

Como já mencionado anteriormente, o programa Bolsa Família estipula um valor mínimo de pagamento de R$ 600. No entanto, esse montante pode ser ampliado de acordo com o número de membros que residem em um mesmo domicílio. Dessa forma, famílias com mais integrantes podem receber quantias mais significativas.

Suponhamos, por exemplo, que uma família seja composta por mais de quatro integrantes, o que possibilita o aumento dos valores do benefício. Tomemos como exemplo uma família com oito membros. Nessa circunstância, o Governo Federal fará uma transferência de R$ 1.136 através do aplicativo Caixa Tem.

Além do critério relacionado ao tamanho da família, outro fator relevante é a concessão de benefícios extras pelo governo. Famílias inscritas no programa têm direito a um adicional de R$ 150 por cada criança de idade entre zero e seis anos. Também é disponibilizado um acréscimo de R$ 50 para cada filho com idade entre sete e 18 anos incompletos. Além disso, é oferecido um adicional de R$ 50 para membros que estejam gestantes ou em fase de lactação.

Soma dos valores para as pessoas que têm direito ao benefício depende da composição familiar

Com base nessas informações, é viável efetuar um cálculo para determinar o valor a ser recebido por meio do Caixa Tem. Abaixo, ilustramos o cenário de uma família composta por seis integrantes:

Indivíduo do sexo masculino, 40 anos;

Mulher grávida, 35 anos;

Idosa, 60 anos;

Idoso, 70 anos;

Adolescente, 17 anos;

Criança, seis anos.

Nesse exemplo, multiplicando o número de membros (seis) por R$ 142, chegamos a um total de R$ 852. Além disso, existem os seguintes benefícios adicionais que devem ser somados:



Mulher grávida com 35 anos – R$ 50;

Adolescente com 17 anos – R$ 50;

Criança com seis anos – R$ 150.

Assim, o núcleo do exemplo acima teria direito ao acréscimo de R$ 200. Ao adicionar o valor ao montante de R$ 852, o total do repasse feito no Caixa Tem seria de R$ 1.052.

Como utilizar o saldo do Caixa Tem

Os pagamentos realizados pelo programa Bolsa Família são automaticamente creditados na mesma conta, seguindo o calendário oficial de desembolsos. Para gerenciar o saldo, não é preciso sair de casa, já que o aplicativo Caixa Tem disponibiliza diversas opções, como quitar contas, efetuar transferências para outras instituições bancárias e gerar códigos para saques em casas lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

As vantagens oferecidas pelo Bolsa Família podem ser maximizadas levando em conta critérios específicos, como a composição familiar e a presença de membros em determinadas faixas etárias. A utilização do aplicativo Caixa Tem simplifica o manejo dos recursos, garantindo maior praticidade e facilidade aos beneficiários.

Caso você ainda não tenha o app, baixe por meio dos links:

Calendário de repasses do mês de agosto do Bolsa Família

18 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 1;

21 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 2;

22 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 3;

23 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 4;

24 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 5;

25 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 6;

28 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 7;

29 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 8;

30 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 9;

31 de agosto – O pagamento será feito para o NIS com o dígito final 0.