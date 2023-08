R$ 120 LIBERADOS no Caixa Tem para ESTE grupo de pessoas; veja se você pode receber

Uma chama de otimismo surge para aproximadamente seis milhões de famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Isso aconteceu após a divulgação da concessão de uma parcela suplementar de R$ 120 que cairá no Caixa Tem dentro do cronograma do Programa Bolsa Família para o mês de agosto.

O montante, que equivale ao auxílio destinado ao gás de âmbito nacional, promete proporcionar um alívio nas finanças. Contudo, persistem incertezas entre muitos indivíduos acerca de quem tem direito a receber esse acréscimo no Caixa Tem. Continue a leitura para compreender os pormenores desse benefício e as datas específicas de distribuição.

Agosto traz nova parcela adicional no Caixa Tem pelo Bolsa Família

O acréscimo monetário de R$ 120 que será liberado dentro do programa Bolsa Família faz parte do renomado Vale-Gás. Essa medida foi introduzida em dezembro de 2021 e desde então tem distribuído pagamentos a cada dois meses para os contemplados.

O montante outorgado equivale a 100% da média nacional dos valores do botijão de gás de 13 kg. O valor é repassado de acordo com informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Requisitos para concessão

Atualmente, o Vale-Gás destina-se a uma categoria de cerca de seis milhões de titulares do Programa Bolsa Família. Para se tornar habilitado a receber o bônus, os indivíduos necessitam obedecer a algumas diretrizes particulares. Entre essas estão:

Inscrição em vigência no Cadastro Único (Cadúnico);

Posse de uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo (R$ 606);

Renda total familiar igual ou inferior a três salários mínimos.

O acréscimo também beneficia famílias com renda superior a três salários mínimos. Mas isso, apenas aquelas que estejam inscritas em programas de assistência financeira lançados pelas três esferas governamentais. Ademais, grupos que tenham integrantes que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) também estão aptos a receber.

Entretanto, a amplitude do programa é limitada. Dessa forma, foram estabelecidas algumas diretrizes de prioridade para direcionar os recursos àqueles que mais necessitam. Isso envolve:



Preferência para famílias com atualizações recentes no Cadúnico nos últimos dois anos;

Aquelas com menores rendas;

As que contam com maior quantidade de membros;

As amparadas pelo Auxílio Brasil e aquelas com cadastro qualificado pelo gestor, mediante o uso das informações do processo de investigação, quando disponíveis.

Conquanto, existem regras gerais do Bolsa Família que precisam ser levadas em consideração pelos beneficiários, como:

Realização de acompanhamento pré-natal;

Conformidade com o calendário nacional de vacinação;

Avaliação do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Presença escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não completaram o ciclo da educação básica.

Adicionalmente, é imprescindível que a família mantenha sempre atualizado o Cadastro Único, no mínimo a cada 24 meses.

Datas de pagamento

A princípio, ressaltamos que as datas de distribuição dos pagamentos do Programa Bolsa Família para o mês de agosto são determinadas pelo NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. As remunerações têm início em 18 de agosto para aqueles que possuem NIS final 1. Então, terão os pagamentos em 21 de agosto para NIS final 2, em 22 de agosto para NIS final 3 e assim sucessivamente. Com isso, culminará com o pagamento destinado a NIS final 0 no dia 31 de agosto.

Nesse sentido, o acréscimo monetário de R$ 120 dentro do Programa Bolsa Família surge em um momento crucial. De antemão, pode-se dizer que reflete o compromisso do governo em atender às necessidades da parcela vulnerável da população.

A iniciativa constitui um avanço positivo. Contudo, a obtenção de informações corretas se torna crucial para assegurar que aqueles elegíveis para o auxílio efetivamente recebam o montante a que têm direito. Portanto, é encorajado que os beneficiários busquem informar-se sobre os critérios de qualificação e as datas de pagamento, a fim de não perderem essa relevante oportunidade de amparo financeiro.