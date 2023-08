R. Kelly Docuseries Victims recebe US$ 10,5 milhões por ameaças terroristas

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, 6 das vítimas do desgraçado cantor estão recebendo um total de cerca de US$ 10,5 milhões de Kelly e seu ex-empresário, Donnell Russell. As mulheres processaram Kelly e Russell por seu esforço bem-sucedido para encerrar uma exibição de ‘Surviving’ em dezembro de 2018 em Nova York.