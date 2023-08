Rachel Leviss diz que foi injustamente rotulada como vilã em escândalo, todo mundo trapaceia

Rachel Leviss está quebrando seu silêncio pela primeira vez desde que saiu da reabilitação, falando sobre Scandoval e revelando como ela se sente injustamente rotulada como a vilã do programa, apesar de seus colegas de elenco terem a mesma conduta no passado.

Leviss sentou-se com o ex-aluno de ‘RHONY’ Bethenny Frankel em seu podcast “Just B” para explicar por que ela passou vários meses longe dos olhos do público em um centro de saúde mental, dizendo: “… parte do motivo pelo qual eu queria ir para um centro de tratamento era entender meus comportamentos e meu objetivo era realmente chegar ao fundo do problema: “OK, por que estou escolhendo homens indisponíveis, por que continuo me encontrando em relacionamentos prejudiciais, quais são as coisas que preciso mudar em meu comportamento?”