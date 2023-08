Assista Rafael dos Anjos vs. Destaques do vídeo da luta completa de Vicente Luque de seu confronto UFC Vegas 78 na noite de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Dos Anjos x Vicente Luque aconteceu no dia 12 de agosto no UFC APEX em Las Vegas. Rafael dos Anjos (32-14) e Vicente Luque (21-9-1) enfrentaram-se no confronto principal. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre a luta, confira este blog ao vivo do UFC Vegas 78 de Mike Heck, do MMA Fighting.