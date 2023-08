Ragazzo está com mais de 500 VAGAS disponíveis; Se candidate!

O Ragazzo, famosa rede de restaurantes fast food, cujo conceito é de oferecer refeições e produtos de qualidade, pelo menor preço possível, com rapidez e atenção, está contratando profissionais ao redor do país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos em aberto na lista abaixo:

Auxiliar de Cozinha – Blumenau – SC – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Líder de Cozinha – Uberlândia – MG – Cozinha;

Líder de Plantão – Itapecerica da Serra – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Supervisor (a) de Vendas – Zona Oeste – São Paulo – SP – Lanchonete, Cafeteria;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Campinas – SP – Cozinha;

Atendente – Campinas – SP – Atendimento;

Garçom – Barueri – SP – Cafeteria;

Assistente de Gerente – Shopping Partage – São Gonçalo – RJ;

Assistente de Gerente – Irajá – Rio de Janeiro – RJ;

Operador de Caixa – Várzea Paulista – SP – Efetivo;

Ajudante Geral (Cozinha) – Center Shopping Uberlândia – Uberlândia – MG – Cozinha;

Chefe de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha;

Part Time Atendente – Ribeirão Preto – SP – Gastronomia;

Estagiário (a) em Nutrição – São Paulo – SP – Gastronomia;

Dentre outros.

Mais sobre o Ragazzo

Sobre o Ragazzo, podemos frisar que a marca faz parte do Grupo Habib´s, empresa já consolidada no cenário brasileiro. Desde sua criação, o que sempre esteve presente no Ragazzo é o conceito de oferecer refeições e produtos de qualidade, pelo menor preço possível, com rapidez e atenção, herdados do Habib´s.

Em relação à arquitetura dos restaurantes, vale frisar que a lojas garantem um ambiente aconchegante, com decoração moderna. As lojas são abastecidas pela Central de Produção contando com a mesma estrutura verticalizada do Habib´s.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Ragazzo já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar a página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

