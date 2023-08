Rahm e Scheffler, os dois favoritos para jogador do ano no PGA Tour

TA temporada de 2023 do PGA Tour termina após a conclusão do Tour Championship, que coroou Viktor Hovland como campeão.

No entanto, o sucesso do norueguês provavelmente não o ajudará na corrida ao melhor jogador da temporada, embora possa fazer parte dos três nomeados a serem anunciados dentro de alguns dias.

O natural de Oslo acumulou três vitórias e foi terceiro no The Players e segundo no PGA, mas a verdade é que a corrida é maioritariamente entre dois jogadores: Jon Rahm e Scottie Scheffler.

Apesar de seu ótimo ano, Rory McIlroy (três vitórias) não faz parte da equação, nem Brian Harman (vencedor do Open). Wyndham Clark (vencedor do US Open e do Wells Fargo).

O troféu Jack Nicklaus está basicamente reduzido a dois candidatos. Temos Jon Rahm, vencedor de quatro torneios, sendo um deles o Masters, e nove top 10 em 19 eventos.

Ele terminou em segundo lugar no Open e quase igualou o recorde da rodada mais baixa do torneio após a terceira rodada.

De qualquer forma, na hora de votar, as vitórias costumam ser o que mais contam e por isso começa com uma leve vantagem. O ‘Leão da Barrika’ também tem a melhor média de birdies deste ano: 4,52 por rodada.

Jon Rahm se sente traído pela fusão da LIV Golf e PGA

Do outro lado está Scottie Scheffler, vencedor do WM Phoenix Open e The Players. No total, ele terminou entre os 10 primeiros um total de 17 vezes em 23 torneios disputados; desses 17, 12 ficaram entre os 5 primeiros.

Também esteve na briga pelo PGA e pelo US Open, daí a força de sua candidatura.

A nível estatístico, destaca-se o número um do mundo, a começar pela média de braçadas: fechou o ano com uma média de 68,63 pancadas por volta, o sétimo melhor registo desde que as estatísticas foram tidas em conta no circuito (Tiger detém o outro seis melhores resultados).

Vale destacar também que ele só acertou bogey -ou pior- em 10,73% dos buracos que disputou nesta temporada no circuito.

McIlroy já comentou sobre o debate: “Scottie venceu duas vezes este ano e Jon quatro vezes. Jon venceu o Masters, Scottie venceu o The Players. Acho que Jon provavelmente mostrou um pouco mais este ano.”