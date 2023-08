Raiders QB novato Aidan O’Connell dá a Jimmy Garoppolo uma corrida pelo seu dinheiro

euenquanto o quarterback novato do Vegas Raiders, Aidan O’Connell, arremessou para 141 jardas e um touchdown em 15 de 18 finalizações, um desempenho altamente eficiente em uma derrota por 34-7 na pré-temporada do San Francisco 49ers no domingo no Allegiant Stadium.

O’Connell, 24, é o terceiro na tabela de profundidade, atrás do titular Jimmy Garoppolo e do veterano Brian Hoyer. Ele jogou nos primeiros três quartos da primeira competição de pré-temporada da NFL.

Garoppolo, 31, foi visto vestindo um uniforme dos Raiders em público pela primeira vez, mas não jogou um único snap. O’Connell, no entanto, ainda deu a Jimmy G uma corrida pelo seu dinheiro.

O novato QB também superou os colegas do 49ers, Trey Lance e Sam Darnold, que estão competindo pelo lugar reserva atrás do titular Brock Purdy.

Lance, 23, enfrentou uma forte defesa de passagem dos Raiders e não conseguiu completar nenhum passe em suas três primeiras investidas. Ele jogou todo o primeiro tempo e terminou com 112 jardas de passe e um touchdown em 10 de 15 passes completos.

Trey Lance x Sam Darnold

O tight end do Niners, Ross Dwelley, fez uma incrível recepção de mergulho para dar a Lance sua única finalização de touchdown.

Darnold, 26, jogou a maior parte do segundo tempo pelo San Francisco, lançando 84 jardas em apenas 5 de 8 finalizações.

Os Raiders foram muito mais eficientes, estabelecendo o tom desde o início com um drive de abertura de 10 jogadas e 68 jardas.

O’Connell foi elaborado pelos Raiders na quarta rodada deste ano fora de Purdue. Ele é conhecido por sua precisão, estabelecendo um recorde escolar de 66,7% de conclusão para os Boilermakers.