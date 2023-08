Rankings de MMA, agosto de 2023: Francis Ngannou finalmente sai, Khamzat Chimaev no limbo

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que pretendemos fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os agitadores de cada divisão para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Vamos dar uma olhada nas maiores histórias de classificação do ciclo passado (10 de julho a 20 de agosto).

Francis Ngannou estará de volta

Estamos bem cientes de que muitos questionaram por que Francis Ngannou ainda estava em nossa lista dos principais pesos pesados, muito menos no número 1, visto que ele ficou de fora a maior parte dos últimos anos devido à sua batalha contínua em mesa de negociações com o UFC. Mesmo aqueles que ficaram felizes em vê-lo fechar um acordo histórico com o PFL se perguntaram o que isso significaria para quando ele voltaria a lutar – Ngannou não deve competir no MMA até o próximo ano – e o nível de competição de seus futuros oponentes. .

Bem, não pergunte mais, porque o ex-rei dos pesos pesados ​​do UFC já ultrapassou a marca de 18 meses de inatividade para remoção automática de nossas votações e até que o vejamos entrar no SmartCage em 2014, continuará assim. Por enquanto, Ngannou tem peixes maiores para fritar ao marcar a luta de boxe Tyson Fury, pela qual a maioria de seus colegas mataria.

Estamos ansiosos para ver como o cenário dos pesos pesados ​​muda em sua ausência (Oh, oi, novo número 1, Jon Jones) e em que lugar ele se encontrará quando voltar a mixar as artes marciais.

Khamzat Chimaev, campeão peso aberto?

Khamzat Chimaev deve ser um dos melhores meio-médios do mundo, certo?

Mesmo assim, ele não chega ao peso para a categoria há mais de um ano.

Tudo bem, porque você sempre pode classificá-lo no peso médio, certo?

Sua melhor vitória no peso médio é Gerald Meerschaert.

O que quero dizer aqui é que todos nós sabemos que o invicto Chimaev é um dos melhores lutadores do mundo e tem boas chances de derrotar praticamente qualquer um até 170 ou 185 libras – ele está mantendo uma posição em nossa libra -por-Pound por uma razão – é que é tão difícil levá-lo a sério como um candidato quando ele compete tão esporadicamente e parece ter pouca preocupação em escolher uma categoria de peso e persistir nela.

Não tenham medo, fãs de Khamzat, caso ele ultrapasse Paulo Costa no UFC 294 como esperado, vocês o verão arrebatar a posição cereja no ranking dos médios. Até então, a máquina de demolição favorita de todos permanece no limbo.

Mayra Bueno Silva, número 1 do peso galo feminino*

Bem, isto é constrangedor.

O painel do MMA Fighting Global Rankings estava quase pulando de alegria quando Mayra Bueno Silva finalizou Holly Holm, pois isso significava sangue novo no topo e que poderíamos razoavelmente enviar votos de número 1 para uma peso galo feminino que realmente venceu uma luta significativa em o ano passado.

Em seguida, Bueno Silva anunciou que foi reprovada no teste de drogas.

Na melhor das hipóteses, ela está falando a verdade e tudo isso é uma infeliz confusão relacionada à medicação prescrita que a brasileira vem tomando para tratar seu TDAH; Na pior das hipóteses, ela é suspensa, sua vitória sobre Holm é alterada para sem competição e a divisão de 135 libras volta ao pântano que tem sido durante grande parte de sua existência recente. Ou até que o UFC reserve Julianna Peña x Raquel Pennington pelo título vago.

É tarde demais para Amanda Nunes cancelar a aposentadoria?

Claro, não esquecemos do lutador que é sem dúvida a maior história deste ciclo de rankings, o novo campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley.

Confira a atualização completa do ranking de agosto abaixo.

Peso pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 8 Tom Aspinall derrotou. Nº 12 Marcin Tybura

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Ciryl Gane x Nº 10 Serghei Spivac (UFC Paris, 2 de setembro), Nº 7 Tai Tuivasa x Nº 8 Alexander Volkov (UFC 293, 9 de setembro), Nº 9 Ryan Bader x Nº 13 Linton Vassell (Bellator 300, 7 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Phil De Fries (4), Alexander Romanov (2)

Peso-pesado leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 3 MW Alex Pereira derrotou. Nº 5 Jan Blachowicz

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Magomed Anklaev x Nº 9 Johnny Walker (UFC 294, 21 de outubro), Nº 12 Anthony Smith x Nº 13 Ryan Spann (UFC Cingapura, 26 de agosto), Nº 15 Volkan Oezdemir x Bogdan Guskov (UFC Paris, 2 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Rob Wilkinson (2), Azamat Murzakanov (1), Kennedy Nzechukwu (1), Khalil Rountree (1), Thiago Santos (1)

Peso Médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 3 Alex Pereira derrotou. Nº 5 LHW Jan Blachowicz

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Israel Adesanya x Nº 9 Sean Strickland (UFC 293, 9 de setembro), Nº 5 Johnny Eblen x Nº 14 Fabian Edwards (Bellator 299, 23 de setembro), Nº 8 Paulo Costa x Khamzat Chimaev (UFC 294, 21 de outubro), nº 15 Nassourdine Imavov x Ikram Aliskerov (UFC 294, 21 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Paul Craig (4), Gegard Mousasi (4), Ikram Aliskerov (1), Kelvin Gastelum (1), Jack Hermansson (1), Bo Nickal (1), Anatoly Tokov (1)

Meio-médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 12 Vicente Luque derrotou. Rafael dos Anjos, nº. 13 Jack Della Maddalena derrotou. Basil Hafez, Andrey Koreshkov derrotou. Quando. 14 Lawrence Larkin, não. 15 Logan Storley derrotou. Bairro Brennan

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 13 Jack Della Maddalena x Nº 15 (empatado) Kevin Holland (Noche UFC, 16 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Andrey Koreshkov (1), Neil Magny (1), Michael Page (1), Roberto Soldic (1)

Leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 3 (empatado) Justin Gaethje derrotou. Nº 3 (empatado) Dustin Poirier, Nº 13 Olivier Aubin-Mercier derrotou. Bruno Miranda

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Islam Makhachev x Nº 2 Charles Oliveira (UFC 294, 21 de outubro), Nº 6 Usman Nurmagomedov x Brent Primus (Bellator 300, 7 de outubro), Nº 7 Rafael Fiziev x Nº 8 Mateusz Gamrot (UFC Vegas 79, 23 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Renato Moicano (4), Matt Frevola (2), Alexander Shabliy (2), Drew Dober (1), Christian Lee (1), Patricky Pitbull (1)

Peso pena

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Chihiro Suzuki derrotou. Nº 5 Patricio Pitbull (luta peso catch de 154 libras)

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 2 Max Holloway x Nº 11 (empatado) “The Korean Zombie” Chan Sung Jung (UFC Cingapura, 26 de agosto), Nº 11 (empatado) Giga Chikadze x Alex Caceres (UFC Cingapura, 26 de agosto) , nº 13 Bryce Mitchell vs. nº 15 Dan Ige (UFC Vegas 79, 23 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Aaron Pico (4), Lerone Murphy (2), Adam Borics (1), Jonathan Pearce (1), Chihiro Suzuki (1)

Peso galo

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 3 Sean O’Malley derrotou. Quando. 1Aljamain Sterling, não. 4Cory Sandhagen derrotou. Quando. 10Rob Font, não. 9 Marlon Vera derrotou. Pedro Munhoz, nº. quinzeKyoji Horiguchi vs. Makoto Shinryu – luta inaugural pelo título FLW do Bellator

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Pedro Munhoz (4), John Archuleta (3), Ricky Simon (3), Magomed Magomedov (2), Mario Bautista (1), Chris Gutierrez (1)

Peso mosca

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 11 Manel Kape vs. Felipe dos Santos (UFC 293, Sept. 9), No. 13 Muhammad Mokaev vs. No. 14 (tied) Tim Elliott (UFC 294, Oct. 21)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Tatsuro Taira (5), Azamat Kerefov (3), Rogério Bontorin (1), David Dvorak (1), Danny Kingad (1), Azat Maksum (1), Jeff Molina (1)

Peso galo feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 10 (empatado) Mayra Bueno Silva derrotou. Nº 3 Holly Holm, Nº 4 Ketlen Vieira derrotou. Nº 8 Pannie Kianzad

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 15 Joselyne Edwards derrotou. Nora Cornolle (UFC Paris, 2 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Melissa Dixon (2), Claire Guthrie (1), Tainara Lisboa (1), Olga Rubin (1), Taneisha Tennant (1), Darya Zheleznyakova (1)

Peso mosca feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores classificados: Quando. 1Alexa Grasso vs. Quando. 2 Valentina Shevchenko (Noite UFC, 16 de setembro), não. 3Erin Blanchfield derrotou. Quando. 4 Taila Santos (UFC Cingapura, 26 de agosto), no. 5Manon Fiorot vs. Quando. 5 SW Rose Namajunas (UFC Paris, 2 de setembro), no. 6Liz Carmouche x Liz Carmouche Five-Earth Macfarlane (Bellator 300, 7 de outubro), não. 10 Jennifer Maia. Quando. 14 Viviane Araújo (UFC Vegas 81, 14 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Casey O’Neill (4), Karine Silva (3), Ilima-Lei Macfarlane (1)

Peso palha

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Zhang Weili derrotou. Nº 6, Amanda Lemos, Nº 7 Tatiana Suarez derrotou. Nº 5 Jéssica Andrade

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 5 Rose Namajunas x Nº 5 WFLW Manon Fiorot (luta peso mosca) (UFC Paris, 2 de setembro), Nº 10 Marina Rodriguez x Michelle Waterson-Gomez (UFC Vegas 79, 23 de setembro), Nº 15 (empatado) Xiong Jing Nan x Nat Jaroonsak (luta de trocação com regras especiais) (ONE Fight Night 14, 29 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Emily Ducote (2), Gillian Robertson (2), Michelle Waterson-Gomez (2)

Uma atualização sobre as regras básicas:

Nosso painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente. As atualizações nas classificações normalmente são concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou detêm títulos em múltiplas categorias de peso são elegíveis para serem classificados em múltiplas listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.