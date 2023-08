Rankings Show: Como a ascensão de Sean O’Malley se compara à de Conor McGregor (e outros trens da moda do UFC), além de quem Aljo pode vencer aos 145?

Sean O’Malley é o novo rei do peso galo – e a divisão até 135 libras do UFC pode enfrentar uma jornada infernal.

Os amigos do podcast Mike Heck e Jed Meshew se juntam aos co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para vasculhar os destroços do UFC 292 e colocar a vitória de O’Malley sobre Aljamain Sterling em perspectiva. Onde O’Malley se classifica entre os treinadores do UFC que surpreenderam a todos ao realmente ir lá e fazer aquela maldita coisa? Quanto tempo vai durar a era O’Malley? E onde Sterling ficaria na divisão dos penas se você o injetasse na categoria até 145 libras agora? Em seguida, a turma examina o próximo passo para a rainha peso por peso Zhang Weili, debate quem é o mais brilhante da safra emergente com 170 libras, dá as boas-vindas a um antigo favorito de volta ao MMA Fighting Global Rankings e muito mais.

