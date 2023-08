Rankings Show: O grande debate dos meio-pesados, mais contra quem Conor McGregor realmente está lutando?

O UFC 291 está nos livros – e a equipe de classificação está sendo chamada!

Mike Heck e Jed Meshew juntam-se aos co-anfitriões Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para debater o estado da divisão dos meio-pesados ​​após a estreia bem-sucedida de Alex Pereira sobre Jan Blachowicz e responder às críticas do ex-campeão do UFC Jamahal Hill, que tinha muito a dizer sobre a nova lista de 205 libras do painel. Em seguida, a turma revela o novo número 1 do MMA Fighting no peso galo feminino e discute o que diabos aconteceu com uma divisão que costumava ser uma das categorias de peso do esporte; eles também oferecem um para Michael Chandler e classificam as lutas possíveis mais divertidas disponíveis para Conor McGregor, agora que está ficando claro que McGregor x Chandler provavelmente não vai acontecer. (Desculpe Miguel.)

