Raul Jimenez caiu no choro em vídeo de despedida do Wolverhampton: “Uma vez Lobo, sempre Lobo”

de Raul Jiménez a vida deu um giro de 180 graus este Verão. Ele deixou de ser o maior ídolo do Wolverhampton e artilheiro de todos os tempos para uma chegada no último minuto em Fulham.

Jiménez e sua família não tinha fechou o capítulo de sua vida com Lobospelo menos até hoje, quando vocêcarregou um vídeo para suas redes sociais para se despedir.

Ambos Raul e a esposa dele Daniela pode ser visto quebrar no final de vídeo depois de manifestar seu agradecimento à comunidade que encontraram no clube.

A despedida de Raul Jimenez aos Wolves

“Alguns anos atrás, viemos para Wolverhampton com um sonho no coração e uma paixão incomensurável pelo futebol. Mal sabíamos que esta cidade se tornaria muito mais do que nossa casa, seria o lugar onde nossa família cresceu, onde rimos, choramos e fizemos momentos inesquecíveis como a hora do café meninas! Sentiremos saudades de vocês, sentiremos saudades de todos os nossos amigos. O lugar onde nasceu nossa alcateia (seus filhos)”, disse Daniela Basso, Raúl Jiménez’ companheira sobre a fase anterior de sua vida ao lado do pai de seus filhos.

Raul continuou dizendo que “Representar este clube ao lado de cada um dos meus companheiros foi uma honra e um privilégio. Cada vez que pisei em campo, cada gol, cada momento de alegria e cada lágrima senti o apoio incondicional de todos vocês. Não consigo colocar em palavras o que isso significou para mim. Ao longo desta jornada, compartilhamos momentos de glória, alegria e ternura. Mas também, momentos muito difíceis.”

Isso em referência à lesão na fratura do crânio no final de 2020, que o afastou por um tempo considerável e colocou sua carreira em risco.

Jiménez continuou dizendo que “graças a força que encontrei no amor da minha família e a fé inabalável e o incentivo que recebi de todos vocês consegui me reerguer e voltar a campo para continuar lutando pelas cores que tanto prezo. Jamais esqueceremos o carinho que você nos deu em cada momento, em cada canto, em cada comemoração de gol. Hoje o ciclo se encerra e ao embarcar em um novo desafio quero garantir que o Wolverhampton sempre terá um lugar muito especial em meu coração e no coração da minha família.”

Daniela fechou o vídeo dizendo: “É hora de enfrentar um novo desafio e escrever um novo capítulo, mas queremos que você saiba que seu apoio nunca será esquecido.”

do Raul as últimas observações são dirigidas aos fãs do Wolves quando ele é visto dizendo “E lembre-se, não importa onde eu esteja” Uma vez um lobo, sempre um lobo. Obrigado a todos. Sim senhor!”

O tempo de Jimenez com os Lobos

O atacante mexicano ingressou no Wolverhampton em 2018 depois de uma fase algo bem sucedida da sua carreira no Benfica.

Na época, houve questionamentos sobre seu desempenho com alguns analistas questionando se ele conseguiria voltar ao seu melhor nível.

É seguro dizer que ele realmente o encontrou quando se tornou o principal gol jogador da equipe da Premier League.

Ele terminou com 57 gols e 24 assistências em 166 jogos com o Lobos.