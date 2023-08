Raul Neto está fora da Copa do Mundo devido a lesão no joelho

Adepois da grande estreia no Copa do Mundo da Fibacom um Vitória por 100-59 sobre o Irã, Brasil recebeu notícias difíceis no sábado. A federação de basquete do país anunciou que o armador Raul Neto é fora do torneio devido a uma grave lesão no joelho.

O jogador de 31 anos escorregou e colidiu com o adversário no início do terceiro quarto e gritou de dor enquanto seus companheiros agarravam suas cabeças. A equipe médica carregou-o para fora da quadra enquanto ele segurava o joelho direito.

Então, por meio de comunicado oficial, a seleção brasileira confirmou que Neto sofreu uma ruptura do tendão patelar.

“Raul Neto sofreu ruptura do tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo, em Jacarta, na Indonésia. sob os cuidados do departamento médico. Com o diagnóstico, ele está fora do resto da Copa do Mundo e neste momento a CBB trata das questões logísticas do atleta”, informou a Federação Brasileira de Basquete.

Um retorno decepcionante

Raul Neto, que recentemente assinou com o Fenerbahce Beko Istanbul após oito temporadas jogando na NBA, voltou à Seleção Brasileira após sete anos. Seu último jogo pelo seu país foram nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Antes da lesão, o armador era um dos principais jogadores em quadra. Ele tinha 8 pontos em quase 15 minutos de jogo. O Brasil não pode convocar outro atleta para substituí-lo ao longo da competição.