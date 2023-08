Ravens treinam o antigo lado defensivo do All-Pro – ele pode melhorar a defesa de passe do Baltimore?

Tele Baltimore Ravens tinha o NFLA terceira melhor defesa de pontuação em 2022, permitindo apenas 315 pontos com uma forte defesa de corrida que limitava os oponentes a 92 jardas por jogo no solo. Mas baltimorea defesa de passe de ‘ foi outra história – e pode ter custado ao time uma vaga nos playoffs uma temporada atrás.

O corvos‘ a defesa de passe estava entre as piores da NFL na última temporada, permitindo 232 jardas por jogo no ar (o sétimo maior total da liga), bem como uma das menores taxas de knockdown de zagueiro da liga. A defesa de Baltimore também foi uma das 10 últimas unidades quando se tratou de pressionar o zagueiro, então talvez não seja surpresa que o time esteja procurando uma ajudinha para chegar a zagueiros intradivisão como Joe Burrow e Deshaun Watson.

Para esse fim, os Ravens deram as boas-vindas ao agente livre Jadeveon Clowney para treinar terça-feira como a equipe tenta determinar se o três vezes Pro Bowl seleção seria uma boa adição.

Por que Clowney deixou Cleveland?

palhaçoa parada anterior foi em Clevelandonde o ex-1º colocado jogou pelo marrons durante as temporadas de 2021 e 2022. Ele foi nomeado um Pro Bowl alternativo em 2021 depois de registrar nove sacks em um contrato “prove isso” de um ano – mas no final da temporada passada, Clowney ficou insatisfeito com a vida como um Brown.

Clowney, que começou sua carreira com o Houston Texansficou chateado com o fato de os treinadores dos Browns terem escolhido dar uma ponta defensiva a outras estrelas Myles Garrett confrontos mais “favoráveis” contra atacantes adversários, e Clowney mais tarde previu que jogaria por um time diferente em 2023.

“Sinto que preciso estar perto de alguém que acredita em mim e na minha capacidade”, disse ele.

Os Browns não o assinaram novamente. O corvosprecisando de alguma ajuda na ponta da linha defensiva, estão agora em condições de aproveitar

Clowney salta em torno da NFL

Se palhaço assina com baltimoreo jogador de 30 anos ingressaria em seu quarto time em cinco anos – um sinal de que um time que já foi promissor NFL carreira está começando a fracassar.

Considerado uma perspectiva “imperdível” durante seu ano de draft de 2014, esperava-se que Clowney se tornasse um candidato dominante, Tudo profissionalfinal defensivo de nível superior. Mas ele nunca foi uma seleção de primeira equipe e fez a última vez Pro Bowl em 2018, sua última temporada em Houston antes de ser negociado para Seattle.

Clowney notoriamente nocauteado Philadelphia Eagles quarterback Carson Wentz durante um jogo de playoff em sua única temporada como Seahawkapós o que ingressou no Titãs do Tennessee em um contrato de um ano antes de se mudar para Cleveland.