RB do ex-Patriots revela que Belichik sempre foi fã de Zeke

Cuando se trata de recém-chegados no Patriotas da Nova Inglaterra‘ lista, de Ezequiel Elliott nome está chamando a atenção, principalmente do ex-running back do time, Tiago Branco. James forneceu informações sobre o que Bill Belichick, o treinador principal, pensa em Elliott, sugerindo um horizonte brilhante para o ataque terrestre da equipe.

Tendo Zeke naquele backfield, obviamente, ele é um veterano comprovado. Ele pode não ter 1.500, 1.600 jardas corridas como em seus primeiros anos na liga com aquela linha ofensiva do Dallas, mas ele pode ser um back muito produtivo. (Ele) teve quase 900 jardas no ano passado, 12 touchdowns … ele é ótimo na zona vermelha, então tenho certeza de que o usaremos no jogo corrido lá. E ele é ótimo na terceira descida e pegando blitz, então acho que ele terá um grande impacto quando se trata disso, Tiago Branco

White compartilhou durante uma sessão de rádio SiriusXM NFL.

ecoando Belichick’s sentimentos de encontros anteriores, White disse,

Eu sei que ele é um grande fã de Zeke. Sempre que competíamos contra esses caras, ele sempre falava sobre eles, então para tê-lo em sua lista, acho que ele está adorando isso. Tiago Branco

Notícias surgiram nesta segunda-feira sobre Elliot juntando-se ao patriotas em um contrato de um ano no valor de US $ 6 milhões. Com esta jogada estratégica, a equipe pretende renovar sua frente ofensiva que teve uma média de 24º lugar no ranking na temporada anterior com 106,6 jardas corridas por jogo. Compartilhando os holofotes, espera-se que Elliott faça parceria com o vice-campeão da terceira temporada, Rhamondre Stevenson.

Com Stevenson reconhecido por suas habilidades de captura e Elliotabordagem fundamentada de corrida, eles prometem um par dinâmico no campo. Apoiado por uma das linhas ofensivas de destaque previstas para 2023, há um otimismo crescente sobre uma mudança considerável no patriotas‘ narrativa apressada, alimentada pela indução de Elliott.