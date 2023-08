Receba de graça a antena parabólica da TV digital e assista seus programas favoritos sem custo

No cenário atual brasileiro, muitos lares ainda recebem o sinal de TV de maneira analógica. Contudo, a chegada da antena parabólica digital representa uma solução para mais de 800 mil residências que buscam melhorar a qualidade da transmissão dos seus programas favoritos.

O governo brasileiro, através de uma iniciativa que visa a modernização da infraestrutura de telecomunicações, oferece a substituição gratuita para a antena parabólica digital.

O cenário atual e a transição para o digital

O plano de transição para a antena parabólica digital vem em um momento crucial para o Brasil, com a chegada iminente da tecnologia 5G ao país.

As antenas parabólicas tradicionais, que operam na faixa de 3,5 GHz, enfrentam desafios devido a compartilharem a mesma faixa de frequência que será utilizada pela nova tecnologia.

No entanto, a Anatel esclarece que a mudança de frequência não implica uma implantação imediata do 5G. A definição do cronograma de implementação fica a cargo de cada operadora.

Para que a transição seja possível, famílias que utilizam a antena parabólica tradicional precisam substituir seus equipamentos.

Além da troca da antena por uma versão digital, que é menor e composta por chapa, é necessário também substituir o receptor, o dispositivo instalado ao lado da TV, por um modelo atualizado, capaz de receber o sinal digital de TV.

Os benefícios da troca



A troca dos equipamentos proporcionará uma qualidade superior de som e imagem para os usuários. Além disso, o kit ofertado gratuitamente pelo governo inclui uma antena parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para a conexão dos equipamentos à televisão.

Para solicitar o benefício e receber a antena parabólica digital gratuitamente, é necessário estar registrado no CadÚnico do Governo Federal e possuir uma antena parabólica convencional em funcionamento.

Atualmente, mais de 1.800 cidades brasileiras têm acesso ao serviço de agendamento e instalação da antena parabólica digital gratuitamente.

Como solicitar o kit antena digital

Famílias que possuem cadastro no CadÚnico e uma antena parabólica em funcionamento podem solicitar a antena parabólica digital gratuitamente. Para isso, basta acessar o site do programa “Siga Antenado” e seguir as instruções para solicitar o kit antena digital.

Com a transição para a TV digital, o Brasil dá mais um passo rumo à evolução tecnológica, garantindo melhor qualidade e diversidade de conteúdo para a população.

A iniciativa do governo em oferecer a troca de equipamentos de forma gratuita só reforça o compromisso com a inclusão digital e a democratização do acesso à informação.

Como agendar a troca?

Para agendar a troca dos kits, é necessário ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado, informar seus dados pessoais, número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).

A troca de antena digital está sendo coordenada pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF), e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Até o momento, 529 cidades da Região Sudeste, 529 da Região Sul, 311 da Região Nordeste, 150 da Região Centro-Oeste e 129 da Região Norte já contam com o agendamento para troca de kits.

Vantagens do kit antena digital

A antena digital oferece várias vantagens em relação à antena parabólica tradicional. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando de uma programação variada com ainda mais qualidade. Além disso, a antena digital não sofre interferência do sinal 5G, o que garante uma melhor experiência de uso.