Receba MAIS de R$ 1 mil da TIM; saiba como

Possuir um currículo sólido é fundamental para assegurar a constante disponibilidade de boas chances. Entretanto, entender o momento propício para iniciar esse processo e a abordagem adequada diante dos requisitos atuais do mercado de trabalho é complexo. Com isso em mente, a Tim, uma gigante empresa de telecomunicações brasileira, comunicou recentes possibilidades de emprego.

As vagas em aberto são destinadas a indivíduos que desejam integrar e crescer com uma ótima equipe. De maneira mais clara, essas oportunidades da Tim se mostram amplas, sem restrição de idade ou outros critérios específicos.

Os interessados devem observar rigorosamente o procedimento de candidatura e as particularidades dos requisitos. Assim, evitarão eventuais obstáculos que possam impedir sua entrada no time da empresa.

Tim apresenta inéditas opções de trabalho: conheça os pormenores da proposta

Como mencionado previamente, agregar experiência em uma grande corporação tem um impacto significativo no currículo. Rotineiramente, quando outras empresas analisam o histórico profissional e encontram passagens por empresas de renome no Brasil, o candidato ganha pontos adicionais.

Dessa forma, a novidade da Tim pode proporcionar exatamente esse acréscimo. Sendo ampla em alcance, a oportunidade, como bem colocado acima, não tem limitações de idade. De fato, essa ausência de restrições ocorre devido às vagas se enquadrarem em um novo programa de estágio.

Critérios de participação

De acordo com as informações fornecidas pela empresa, a área de estudo do interessado não é relevante, desde que ele satisfaça critérios como:

Interesse em tecnologia;

Participação efetiva em dinâmicas de grupo;

Engajamento;

E outros aspectos similares.



É crucial ressaltar que estagiar em uma companhia de grande porte exerce um impacto substancial no futuro profissional do estudante. Conquanto, este é um fato que atrai ainda mais os candidatos.

O processo de seleção adotará dinâmicas e entrevistas conduzidas de forma online. Os candidatos terão a oportunidade de participar de sessões de desafios em grupo através de uma plataforma virtual personalizada para essa finalidade.

Benefícios oferecidos pela Tim

Quando uma nova oportunidade surge, umas das principais questões que os candidatos levantam são os benefícios oferecidos. Felizmente, a oferta da Tim engloba excelentes vantagens para os aprovados.

Sem muita delonga, além de um subsídio inicial de até R$ 1,7 mil, os selecionados nas fases seletivas terão acesso a:

Vale-transporte;

Vale-alimentação;

Seguro de vida;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Smartphone – com pacote de voz e dados móveis;

Curso de inglês online;

Dispensa remunerada no aniversário;

Auxílio-creche.

Processo de inscrição para as vagas de estágio na Tim

Quanto ao procedimento de inscrição, é viável efetuá-lo até o dia 30 de setembro, por meio do site oficial. Conforme mencionado, é essencial que os candidatos tenham um perfil colaborativo, atitude e estejam preparados para eventuais desafios, demonstrando agilidade mental.

As oportunidades estão distribuídas nos escritórios do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Belém, Curitiba e Belo Horizonte.

Na TIM, o formato de trabalho adotado é híbrido, combinando presença no escritório por um período de até três dias semanais. Com o intuito de otimizar as chances de aprendizado dos estagiários, foi delineada a opção de flexibilizar a presença em até quatro dias com supervisão de um tutor.

Adicionalmente, um programa de aprendizado adaptado foi estruturado para aprimorar as competências pertinentes a cada área de atuação. Assim dá para aprofundar também as habilidades relacionadas à esfera digital e comportamental.

O plano concebido visa criar oportunidades de empregabilidade e apoiar o crescimento profissional dos estagiários. O enfoque repousa nas habilidades digitais e nas carreiras emergentes, além de proporcionar um meio para desenvolver a cultura organizacional da empresa.

O programa passou por uma reestruturação em 2020, acentuando a importância da diversidade para estabelecer um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. Houve uma flexibilização nos critérios de elegibilidade, incluindo aspectos como restrições etárias, área de estudo, instituição de ensino e até mesmo proficiência no idioma inglês.