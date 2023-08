Receita abre CONSULTA ao 4º lote de restituição do IRPF

Muitos contribuintes que aguardam a restituição do Imposto de Renda 2023 estão tentando controlar a ansiedade. A consulta ao quarto lote de restituição deverá ser liberada em poucos dias. Deste modo, as pessoas devem ficar atentas para não perderem a chance de analisar as informações disponibilizadas.

Neste ano, a Receita Federal recebeu mais documentos que o esperado, e os pagamentos também estão mais robustos. Em resumo, a Receita previa o recebimento de 39,5 milhões de declarações, mas teve 41,1 milhões de documentos entregues, acréscimo de 1,6 milhão de declarações.

Quando os contribuintes podem fazer consultas?

A Receita definiu há bastante tempo as datas de pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda. Os repasses, que acontecem em cinco lotes, tiveram início no final de maio.

Embora os contribuintes saibam há bastante tempo quais são as datas para o pagamento dos lotes, a consulta aos contemplados não ocorre com tanta antecedência assim. Na verdade, as pessoas só podem consultar os lotes uma semana antes do seu pagamento, ao menos essa é a regra geral.

Os contribuintes que estão ansiosos só precisarão esperar por mais alguns dias para terem acesso à consulta do 4º lote de restituição. Em suma, a Receita Federal irá liberar as consultas na próxima quinta-feira (24), a partir das 10h.

Isso quer dizer que o pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda acontecerá na quinta-feira da semana que vem, no dia 31 de agosto.

Quem recebe a restituição do 4º lote do IR?

A saber, o 4º lote de restituição do IRPF 2023 vai contemplar cerca de 6,1 milhões de contribuintes, incluindo tanto aqueles considerados prioritários quanto os não prioritários.

Em resumo, a Receita Federal realizará o pagamento de R$ 7,5 bilhões a grupos com alguma prioridade prevista em lei. Além disso, também haverá a restituição do imposto a contribuintes não prioritários que entregaram as declarações antecipadamente.



Veja abaixo as pessoas com prioridades contempladas no 3º lote:

11.160 idosos acima de 80 anos;

86.427 entre 60 e 79 anos;

9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave;

30.453 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

219.288 contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou que optaram pela restituição via PIX;

5,8 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do IRPF 2023 até o dia 29 de março.

Veja abaixo o calendário de pagamento dos lotes

O pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 ocorre uma vez por mês. Em síntese, a Receita Federal realiza os repasses no último dia útil de cada mês. Os pagamentos tiveram início no último mês de entrega das declarações do Imposto de Renda, em maio.

Veja abaixo as datas de pagamento dos lotes de restituição do IR 2023:

1º lote – 31 de maio (LIBERADO);

2º lote – 30 de junho (LIBERADO);

3º lote – 31 de julho (LIBERADO);

4º lote – 31 de agosto;

5º lote – 29 de setembro.

Saiba como consultar o 4º lote de restituição do IR

Os contribuintes que tiverem interesse em saber se serão contemplados neste lote de restituição deverão acessar este link da Receita e informar o número do CPF e a data de nascimento. Dessa forma, irão saber se o pagamento foi incluído ou não no lote.

Para tirar essa dúvida, a pessoa só precisará clicar no campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar Restituição”. Além disso, o contribuinte ainda poderá acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.

Vale destacar que só terá direito à restituição do Imposto de Renda o contribuinte que tiver pago mais impostos do que deveria em 2022. Assim, a Receita devolve o valor pago a mais pelo contribuinte no ano passado.

Receita Federal já pagou três lotes de restituição

A Receita Federal já realizou o pagamento de três lotes de restituição do Imposto de Renda. Em suma, o primeiro lote, pago em 31 de maio, destinou-se a pessoas com prioridade, algo que também acontecerá no 3º lote. Mais de 4,1 milhões de contribuintes foram contemplados com o pagamento de R$ 7,5 bilhões.

Por sua vez, o segundo lote de restituição contemplou mais de 5,1 milhões de contribuintes. O pagamento total também foi de R$ 7,5 bilhões, que caíram diretamente nas contas informadas pelas pessoas em suas declarações.

No final de julho, ocorreu o pagamento do terceiro lote de restituição do imposto de renda. Em síntese, 5,6 milhões de contribuintes foram beneficiados com um valor total de R$ 7,5 bilhões.