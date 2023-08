Receita Federal sai em DEFESA DO TÉRMINO do controle de cigarros

O cenário de embates entre diferentes setores do governo não é algo raro, mas quando a discussão envolve questões de saúde pública e arrecadação de impostos, a importância do tema se intensifica, é o que está acontecendo entre a Receita Federal e o Ministério da Saúde, no que diz respeito ao controle de cigarros.

Receita Federal e Ministério da Saúde: controle de cigarros em debate

Recentemente, um debate entre a Receita Federal e o Ministério da Saúde chamou a atenção, colocando em foco o controle de cigarros no Brasil. Isso porque durante uma audiência pública promovida pelo Ministério da Fazenda, o Coordenador de Fiscalização da Receita Federal, Ricardo de Souza Moreira, defendeu o fim do controle de cigarros. Posição que foi prontamente rebatida pela representante do Ministério da Saúde, Vera Luiza da Costa e Silva.

A defesa da Receita Federal

Ricardo de Souza Moreira, renomado Coordenador de Fiscalização da Receita Federal, expôs sua perspectiva durante a audiência pública. Desse modo, ele argumentou veementemente pela eliminação do controle de cigarros no país, além do desligamento do sistema de controle de bebidas.

Além disso, Moreira sustenta que o atual modelo. Sendo baseado na autodeclaração das empresas e na emissão de notas fiscais eletrônicas. Pois é suficiente para garantir a fiscalização necessária. Assim, sua visão é de que tais medidas dispensariam a necessidade de um controle mais rigoroso da produção.

O contraponto do Ministério da Saúde

Vera Luiza da Costa e Silva, representante do Ministério da Saúde e uma voz influente na discussão de políticas públicas relacionadas ao tabaco, discorda categoricamente das afirmações de Moreira.

Isso porque com uma vasta experiência como secretária da Convenção Quadro da ONU, que estabeleceu protocolos internacionais para combater o consumo indiscriminado de tabaco, Silva trouxe à tona a importância crucial do controle da produção de cigarros e bebidas.

Dessa maneira, ela enfatizou que essas medidas são fundamentais para compreender a dinâmica do mercado e combater ilegalidades decorrentes desse setor.



Você também pode gostar:

O pano de fundo da audiência pública

A audiência pública foi convocada pelo Ministério da Fazenda com o objetivo principal de discutir a possível reintrodução do Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe), que havia sido desativado em 2016.

Atualmente, apenas o Sistema de Controle de Produção de Cigarros (Scorpios) permanece em funcionamento. Dessa forma, esse contexto estabeleceu um cenário propício para que o debate sobre o controle de cigarros ganhasse destaque, trazendo à tona opiniões e perspectivas divergentes.

Saúde versus impostos?

Certamente, a discussão entre a Receita Federal e o Ministério da Saúde sobre o controle de cigarros no Brasil apresenta uma complexidade intrínseca às políticas públicas que envolvem a saúde e a arrecadação de impostos.

Enquanto Ricardo de Souza Moreira, da Receita Federal, propõe uma abordagem mais flexível baseada na autodeclaração das empresas, Vera Luiza da Costa e Silva, do Ministério da Saúde, destaca a importância vital do controle rigoroso para combater práticas ilegais e proteger a saúde pública. Certamente, o debate continuará a evoluir à medida que as autoridades ponderam sobre as implicações dessas perspectivas divergentes.

Desse modo, enquanto isso, a sociedade aguarda ansiosamente as decisões resultantes dessa contenda, que impactará não somente a regulamentação de cigarros e bebidas, mas também a forma como o país aborda as questões de saúde e fiscalização em geral.

Proibição de cigarros em ambientes fechados de uso coletivo: um marco em São Paulo

No dia 7 de agosto de 2009, o Estado de São Paulo deu um passo significativo em direção à preservação da saúde pública. Dessa forma, ao completar uma década em vigor, a legislação antifumo proíbe estritamente o ato de fumar em ambientes fechados de uso coletivo.

Assim abrangendo estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas e outras instalações comerciais. Inclusive, os fumódromos presentes em locais de trabalho e as áreas designadas para fumantes em estabelecimentos gastronômicos também se encontram sob a proibição. A essência dessa nova regulamentação reside na criação de espaços totalmente livres de tabaco.