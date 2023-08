Receita surpreende e paga hoje R$ 7,5 bilhões; veja como receber

O quarto lote da restituição do Imposto de Renda já está oficialmente disponível para pouco mais de 6 milhões de pessoas. De acordo com informações da Receita Federal, os pagamentos estão sendo feitos desde as primeiras horas da manhã. Cerca de R$ 7,5 bilhões foram liberados pelo Fisco para esta nova rodada de repasses.

Deste montante, cerca de R$ 914 milhões estão sendo liberados para as pessoas dos chamados grupos prioritários. São eles:

11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos;

86.427 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

30.453 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

219.288 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

A grande maioria dos contribuintes contemplados nesta nova rodada, no entanto, não estão em nenhum grupo de prioridades. Segundo a Receita Federal, 5.761.117 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio podem movimentar a quantia nesta quinta-feira (31).

A consulta

Como é possível saber se você está entre os contribuintes selecionados para o recebimento desta nova rodada de restituição? De acordo com o Fisco, esta verificação pode ser realizada sem sair de casa, através do site oficial da Receita Federal destinado justamente para esta consulta.

No site da verificação, basta inserir algumas informações pessoais básicas, como o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício, que neste caso é 2023. Logo depois, o sistema vai identificar e informar se o cidadão está ou não apto ao recebimento deste novo lote nesta semana.

A movimentação da restituição



Se você fez a consulta, e percebeu que foi selecionado para o quarto lote, não precisa se preocupar com nenhum tipo de solicitação. O dinheiro será depositado de forma automática na conta que foi indicada pelo cidadão no momento da declaração do imposto de renda.

Se o contribuinte optou por receber a restituição na forma de pix, o dinheiro será enviado de forma automática para a chave que foi informada no processo de declaração.

O dinheiro não foi depositado

Olhou a conta e não viu nenhum dinheiro? A dica neste momento inicial é ter calma. A Receita Federal explica que o momento do depósito varia a depender do banco para qual o dinheiro está sendo enviado. O mais provável é que todas as instituições confirmem o pagamento até o final desta manhã.

De todo modo, há casos de cidadãos que não conseguem receber a restituição porque a conta ou a chave informada no processo de declaração já não existe mais por qualquer motivo. Neste caso, é importante entrar em contato com o Banco do Brasil para pedir a realocação do dinheiro.

Os contatos oficiais do Banco do Brasil são:

Site oficial;

Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos);

Visitar uma agência mais próxima.

O calendário da restituição

O pagamento do quarto lote da restituição do imposto de renda é o penúltimo de uma série de liberações que está sendo realizada este ano. Assim, quem não foi selecionado para os repasses de agora, terá mais uma oportunidade de receber o benefício em setembro. Veja abaixo o calendário de restituições.