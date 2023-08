Receptor do Chiefs que não joga há 2 anos recebe passe de TD na estreia da pré-temporada

Tele NFL a pré-temporada pode ser apenas o aperitivo para a entrada de 17 semanas que é a temporada regular do futebol, mas isso não significa que haja falta de histórias ou drama antes que as listas sejam reduzidas para 53 membros.

Alguns jogadores lutam por suas vidas na NFL durante a pré-temporada, sem saber quantas chances terão de se destacar na liga. Isso faz com que desempenhos fortes na pré-temporada sejam obrigatórios para jogadores como justyn rosso Kansas City Chiefs wide receiver que teve um domingo para se lembrar contra o Santos de Nova Orleans.

A jornada de Justyn de volta à NFL

rosso touchdown do terceiro quarto de Shane Buechele é o marco mais recente para um jogador não contratado que está tentando viver de acordo com o enorme potencial que mostrou no futebol universitário.

Como calouro em ClemsonRoss conseguiu nove passes para touchdown de Trevor Lawrence e registrou uma temporada de 1.000 jardas como o tigres ganhou o campeonato nacional. Ross ajudou Clemson a retornar ao jogo do título nacional na temporada seguinte, mas ele perdeu toda a campanha de 2020 após passar por uma cirurgia no pescoço.

Ross voltou em 2021 e liderou os Tigres com 524 jardas de recepção. Ele declarou para o Draft da NFL de 2022 após a temporada, mas não foi selecionado. O chefes assinou um contrato com Ross antes de colocá-lo na reserva por lesão – ele fez uma cirurgia no pé fora da temporada que lhe custou toda a temporada de 2022.

Ross pode fazer o corte?

chefes quarterback Patrick Mahomes é bom o suficiente para transformar qualquer wide receiver ou tight end em uma arma. Mahomes já tem Travis Kelce, Skyy Moore, Kadarius Toneye Marquez Valdés-Scantling jogar para — mas ross também pode levar em consideração a equação como um wide receiver de profundidade com um NFL– físico pronto.

Cidade de Kansas viu Ross no auge de seus poderes na faculdade e espera que Mahomes possa ajudar o talentoso lateral – que agora parece saudável pela primeira vez em pelo menos dois anos – a atingir seu teto com a defesa Super Bowl campeões.