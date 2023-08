Recertificação CalFresh: Este é o último dia para renová-los antes do final de agosto

A prazo crucial está se aproximando para todos os beneficiários do CalFresh. Se você faz parte do programa em Califórnia preste muita atenção ao seu status de recertificação como o tempo está correndo para renovar antes que a cortina caia Agosto.

Recertificação: uma obrigação para benefícios contínuos

Re-certificação pode parecer complicado, mas é basicamente confirmar sua elegibilidade para continuar recebendo os benefícios do CalFresh.

Se seu período de certificação termina este mês, você tem que completar um nova aplicação até o dia 15 para garantir uma continuação perfeita dos benefícios.

Em Califórniaa maioria das famílias desfruta de um período de certificação de 12 mesesenquanto aqueles com membros idosos ou deficientes apreciam um janela de 24 meses.

Famílias exclusivas compostas apenas por membros idosos ou deficientes sem renda ganham uma extensão período de certificação de 36 meses.

Cumprimento do prazo para garantir benefícios

O CalFresh office envia avisos aos destinatários, garantindo que eles estejam bem informados antes do fim dos benefícios.

Mesmo que sua certificação dure por um período excepcionalmente curto, o “NEC” aviso (aviso de expiração da certificação) acompanha sua aprovação, fornecendo uma camada extra de conscientização.

Os regulamentos federais descrevem os itens essenciais que devem ser abordados nesses avisos:

– Último dia do período de certificação

– Prazo para envio do pedido de recertificação para evitar a interrupção dos benefícios

– Consequências da perda do prazo de recertificação

– Direito de solicitar um formulário de inscrição

– Métodos alternativos de envio para aqueles que não podem visitar o escritório

– Endereço de envio de candidatura

– Direito a uma audiência justa se surgirem problemas durante a recertificação

– Acesso para solicitar a recertificação do CalFresh nos escritórios da Administração do Seguro Social para residências do CalFresh “não assistenciais”

– Importância das entrevistas e verificações

– Procedimento para reagendamento de entrevistas perdidas

O processo de recertificação muitas vezes requer uma entrevista. A boa notícia é que Entrevistas pessoais não são mais a única opção – agora também estão disponíveis entrevistas por telefone.

Se o seu agregado familiar for classificado como “não assistência”composto exclusivamente por idosos ou adultos com deficiência sem renda, as entrevistas podem não ser obrigatórias.

As exceções incluem casos em que uma entrevista é solicitada, as informações parecem inconsistentes ou a verificação de elegibilidade é considerada necessária.