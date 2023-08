Recorde na produção de petróleo e gás em julho impulsiona o Brasil, com grande contribuição do pré-sal

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou hoje (30/8) o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural referente ao mês de julho de 2023. Os dados consolidados revelam um recorde na produção total, tanto de petróleo quanto de gás natural, além de um aumento significativo na produção do pré-sal.

Produção Total de Petróleo e Gás

No mês de julho, o Brasil alcançou a maior produção total de petróleo e gás natural já registrada, atingindo a marca de 4,482 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboe/d). Esse valor superou o recorde anterior, registrado em junho de 2023, com 4,324 MMboe/d.

Produção de Petróleo

A produção de petróleo em julho foi de 3,513 milhões de barris por dia (MMbbl/d), representando um aumento de 4,3% em comparação com o mês anterior e de 18,6% em relação a julho de 2022. O recorde anterior foi estabelecido em junho de 2023, com uma produção de 3,367 MMbbl/d.

Produção de Gás Natural

A produção de gás natural em julho foi de 154,076 milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d), um aumento de 1,2% em comparação com junho de 2023 e de 13,6% em relação a julho de 2022. Esse também foi o maior volume já registrado, superando os 152,258 MMm³/d de junho de 2023.

Pré-Sal

A produção total de petróleo e gás natural no pré-sal, em julho, alcançou 3,359 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), correspondendo a 74,9% da produção brasileira. Esse valor é o maior registrado até o momento, superando o recorde de fevereiro de 2023, quando foram extraídos 3,268 milhões de boe/d. Houve um aumento de 3,5% em relação ao mês anterior e de 16,6% em comparação com o mesmo mês de 2022. A produção do pré-sal foi obtida por meio de 142 poços, totalizando 2,638 milhões de barris diários (bbl/d) de petróleo e 114,8 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) de gás natural.



Aproveitamento do Gás Natural

No mês de julho, o aproveitamento do gás natural atingiu 97,2%. Foram disponibilizados ao mercado 55,41 milhões de m³/d e a queima foi de 4,27 milhões de m³/d. Houve uma queda na queima de 6,7% em relação ao mês anterior e de 5,0% na comparação com julho de 2022.

Origem da Produção

Em julho, os campos marítimos foram responsáveis por 97,6% da produção de petróleo e 85,8% da produção de gás natural. Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, representaram 88,47% do total produzido. A produção teve origem em um total de 6.424 poços, sendo 515 marítimos e 5.909 terrestres.

Campos e Instalações

O campo de Tupi, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás em julho, registrando uma produção de 865,71 mil bbl/d de petróleo e 41,63 milhões de m³/d de gás natural. A instalação com maior produção de petróleo e gás natural foi a FPSO Guanabara na jazida compartilhada de Mero, com 176,186 mil bbl/d de petróleo e 11,25 milhões de m³/d de gás.

Sobre o Boletim da Produção de Petróleo e Gás

Além da publicação tradicional em PDF, a ANP disponibiliza uma ferramenta interativa de Business Intelligence (BI) que permite aos usuários consultar os dados do boletim de forma personalizada. É possível alterar o mês de referência, selecionar diferentes períodos e aplicar filtros específicos para campos, estados e bacias.

Variações na produção são esperadas e podem ocorrer devido a fatores como paradas programadas para manutenção, entrada em operação de novos poços, paradas para manutenção ou limpeza de poços, além do início de comissionamento de novas unidades de produção. Essas ações são comuns na indústria de petróleo e gás natural e visam garantir a operação estável e contínua, além do aumento da produção ao longo do tempo.