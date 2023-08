Recurso promete revolucionar conversas em grupo do WhatsApp

O WhatsApp continua trabalhando em novos recursos para bate-papos em grupo para serem lançados em uma atualização futura do aplicativo. Quem tem acesso aos canais do WhatsApp – que ainda não estão liberados no Brasil – deve ter notado que ao segui-los, eles não estão vazios e já existem algumas atualizações compartilhadas dentro do canal.

Isso porque o WhatsApp implementou um recurso que permite que as mensagens sejam armazenadas temporariamente no servidor por um período máximo de 30 dias, a fim de auxiliar novos seguidores a se atualizarem com o conteúdo que poderiam ter perdido quando não seguiam o canal. Um recurso parecido está sendo incluído nos chats de grupos do app.

Na atualização 2.23.18.5 do WhatsApp beta para Android, revelada pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, é possível ver que um recurso semelhante está em desenvolvimento para bate-papos em grupo.

O WhatsApp está trabalhando em uma nova configuração para grupos chamada “Compartilhamento de histórico recente”. Este recurso compartilhará automaticamente as mensagens enviadas no grupo 24 horas antes de alguém entrar.

Esta é uma opção que só estará acessível aos administradores do grupo assim que for lançada em uma atualização futura do WhatsApp. Quando ativado, todos os membros do grupo serão sempre notificados no chat em grupo graças a um evento de mensagem dedicado.

O recurso promete ser útil para novos membros do grupo. Muitas vezes, ao ingressar em um novo grupo, a pessoa pode não entender o contexto das novas mensagens, especialmente se as mensagens anteriores foram enviadas antes dela se tornar membro do grupo. Graças a este recurso, a introdução de um novo membro no grupo pode ser mais contextualizada.

Mudanças no design

O WhatsApp continua introduzindo novas interfaces para diversas seções e elementos do aplicativo, a fim de aprimorar a experiência do usuário e fornecer um aplicativo mais atualizado visualmente. A atualização 2.23.18.4 do WhatsApp beta para Android introduziu uma nova interface para a tela de restauração de bate-papos, como pode se ver na captura de tela feita pelo WABetaInfo.



Com essas mudanças, que já estão em testes, o WhatsApp pretende tornar esta tela muito mais intuitiva do que no passado, apresentando aos usuários a opção de escolher como desejam restaurar seu histórico de conversas, além de fornecer uma interface redesenhada. Na verdade, o WhatsApp oferece aos usuários a opção de transferir o histórico de bate-papo do telefone antigo sem usar o Google Drive.

É importante observar que esta atualização também traz um problema com o widget, pois ele não consegue carregar e mostrar as mensagens recentes. Ou seja, quem usa um atalho maior na tela inicial do smartphone não consegue carregar as mensagens mais recentes, algo que já aconteceu com atualizações anteriores. Isso deve mudar com uma atualização futura.

Material Design 3

Esta é mais uma atualização que traz mudanças na interface de forma alinhada com os padrões do Material Design 3. O Material Design é um guia elaborado pelo Google feito para os designers de aplicativos. A ideia é que ele sirva como um norte para design visual, de animação e interação entre os apps e o sistema Android, garantindo que eles sigam um padrão entre si, além de estarem mais coesos com as formas apresentadas pelo próprio sistema operacional.

Outro exemplo de atualizações de layout mais recente foi a mudança no padrão de alerta do aplicativo. Na atualização 2.23.14.12 do WhatsApp beta para Android, as caixas de alerta ficaram arredondadas, enquanto a versão anterior do app apresentava uma caixa simples e quadrada. Agora, o app testa alertas com bordas altamente arredondadas que se alinham com as diretrizes do Material Design 3.

E, ainda em desenvolvimento, está a inclusão de uma barra de aplicativos superior totalmente escura ou branca, a depender do tema escolhido pelo usuário. Graças à atualização 2.23.13.17 do WhatsApp beta para Android, o site descobriu que a barra superior do app é bem mais escura comparada com a que está disponível hoje, como mostra a captura de tela ao lado.