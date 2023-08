Recursos SECRETOS no Android vão te deixar de BOCA ABERTA

A evolução dos dispositivos móveis transformou a maneira como nos conectamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Esses aparelhos compactos unem comunicação e entretenimento em uma plataforma única, redesenhando como realizamos nossas atividades cotidianas, tal como acontece com o Android.

Recursos como chamadas, mensagens, navegação na internet, uma variedade de aplicativos e até mesmo câmeras, tornaram-se partes indispensáveis da vida moderna. Assim, capacitam-nos a permanecer conectados e informados em qualquer local. Se você possui um smartphone Android, é importante conhecer oito funcionalidades ocultas que podem surpreendê-lo.

Um pouco mais sobre o Android

Os smartphones Android, baseados no sistema operacional desenvolvido pelo Google, possuem uma vasta gama de características que os tornam versáteis e populares. Um dos pontos positivos é sua natureza de código aberto, permitindo que os fabricantes personalizem e adaptem o sistema às suas preferências e necessidades específicas.

A diversidade é um traço distintivo dos smartphones Android, com uma ampla seleção de marcas, modelos e faixas de preço à disposição. Isso oferece aos consumidores uma ampla variedade de escolhas, desde dispositivos mais acessíveis até opções avançadas em termos de desempenho e funcionalidades.

A loja de aplicativos Google Play desempenha um papel fundamental no ecossistema Android. Isso porque ela disponibiliza uma infinidade de aplicativos para todas as finalidades imagináveis, desde produtividade até entretenimento. Ademais, a personalização é um aspecto central do sistema, permitindo aos usuários ajustar a aparência e o funcionamento dos dispositivos por meio de widgets e temas personalizados.

A integração com os serviços do Google, como Gmail, Google Maps, Google Drive e outros, é outra grande vantagem. Isso proporciona uma experiência fluida aos usuários que já estão familiarizados com esses serviços em outros dispositivos.

A maioria dos smartphones com esse sistema operacional oferece diversas opções de conectividade, como Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth e NFC. Dessa forma, permitem que os usuários se conectem facilmente a redes, dispositivos e acessórios.

Além disso, muitos modelos desse sistema operacional são conhecidos por suas capacidades de fotografia e vídeo. Isso porque disponibilizam câmeras de alta resolução, recursos avançados de edição e armazenamento em nuvem para fotos e vídeos.



Você também pode gostar:

Recursos “escondidos”

Agora, em relação aos oito recursos ocultos:

Divisão de tela: Pressione o botão que exibe seus aplicativos recentes e segure por alguns instantes. Compartilhar Wi-Fi: Acesse Configurações > Rede e Internet > selecione o nome da rede Wi-Fi > Toque em Compartilhar e mostre o QR Code. Modo convidado: Vá em Configurações > Usuários > Dispositivos > Convidado. Ajuste de notificações: Abra Configurações > Aplicativos > Notificações > escolha os aplicativos que deseja receber alertas. Modo Foco: Acesse Configurações > Bem-estar digital > Modo Foco. Botão específico para captura de tela: Encontre-o no menu Captura de tela ou nas Configurações da tecla lateral. Seleção de texto inteligente: Uma funcionalidade nativa que identifica em qual aplicativo a informação selecionada será usada. Ligação anônima: Digite #31 antes dos números do destinatário para realizar chamadas anônimas.

Dicas rápidas para ter segurança no seu Android

O sistema Android disponibiliza várias utilidades de segurança. Entretanto, para garantir a correta operação de todas elas, o usuário deve adotar precauções para não comprometer seus dados, redes sociais e outras informações guardadas no dispositivo móvel. Portanto, apresentaremos sete sugestões para resguardar mais efetivamente seu aparelho e prevenir uma gama de inconvenientes que poderiam acarretar em significativos transtornos.

Usar gerenciador de senha ;

; Manter apps e sistema operacional atualizado;

Ativar autenticação de dois fatores;

Não instalar apps que não sejam da Play Store;

Habilitar o bloqueio de tela;

Evitar redes de Wi-Fi públicas;

Usar serviço de VPN;

Ativar ferramenta para localização.