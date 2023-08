Rede de farmácias anuncia processo seletivo e oferta mais de MIL VAGAS DE EMPREGO

A rede de farmácias Raia Drogasil anuncia um novo processo seletivo com mais de mil vagas de emprego em todo o Brasil.

As oportunidades são para várias regiões, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dentre outras localidades.

Vagas de emprego

Ao todo são 1.102 vagas para vários cargos. O cargo com maior número de vagas é para atendente de farmácia. Porém, há oportunidades para farmacêutico e consultor de beleza.

Para o cargo de atendente, os candidatos interessados devem ter ensino médio completo e idade acima de 18 anos. A empresa não pede experiência.

Além dos salários, a empresa ainda oferta os seguintes benefícios:

plano de carreira, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-academia, auxílio-educação, auxílio-farmácia, convênio com empresas parceiras, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida e vale-transporte.

Inscrição

Os interessados deverão se inscrever por meio deste site. O portal vai informar detalhes sobre os cargos e requisitos exigidos.



Outras vagas de emprego

O mercado de trabalho tem ofertado várias oportunidades até o momento. Estão abertas quase 3 mil novas vagas para diversas empresas, cargos e escolaridade.

Ao todo são 2.600 vagas abertas na TIM, Natura e muitos outros locais. Confira Cate Móvel Ainda há oportunidades para este mês de agosto está chegando ao fim e diversos pontos da cidade recebem as unidades móveis do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), junto com a Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento). As oportunidades são da prefeitura de SP. Além de capacitação e empreendedorismo, o Cate Móvel oferta várias vagas de emprego para fundamental, médio e superior. BS2 O BS2, banco digital com atuação focada em empresas, acaba de anunciar a abertura de seu Programa de Estágio 2023. Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de setembro. Vale lembrar que as oportunidades para as áreas de Câmbio, Produtos, Risco, PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Segurança da Informação,Tesouraria, Gestão Orçamentária, Comercial, entre outras. Confira aqui TIM Brasil Estão abertas as inscrições da rede de telefonia TIM Brasil para o Programa de Estágio 2023 da TIM, chamado de “Super Estags”, com 120 vagas abertas. A empresa deseja atrair novos talentos e capacitar mais profissionais. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. Confira aqui TalenTI Profissionais da área de tecnologia da informação anuncia que ao todo estão abertas 858 vagas de trabalho abertas no setor em diversas funções. As oportunidades estão distribuídas por praticamente todas as regiões do Estado de São Paulo.

Centro Paula Souza

As inscrições do Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estão abertas.

As oportunidades são para o novo processo seletivo CPS, com mais de 1,4 mil vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. O prazo de inscrições vai até o dia 4 de setembro.

Veja mais oportunidades a seguir.

Oportunidades

Mais vagas de emprego. Dessa vez, a Natura anuncia quase 80 vagas para vários cargos. As oportunidades são para Grande São Paulo e região.

Ao todo são 78 vagas em diferentes áreas da empresa, algumas delas destinadas ao escritório localizado no Parque da Anhanguera, zona oeste da capital paulistana, e outras na fábrica da Natura, situada em Cajamar, na Grande São Paulo. Vagas Natura As oportunidades são para os seguintes cargos: Coordenador(a) de Marketing (Governança)

Coordenador(a) de Tracking de Marca e Analytics

Coordenador(a) de Mídia (Performance)

Analista de Marketing Sênior

Analista Pleno de Marketing de Presentes

Analista Sr de Mídia Branding

Coordenador(a) de Marketing de Produto (Maquiagem)

Analista de Produtos Digitais Sênior

Coordenador(a) de Indicadores de Novos Produtos Digitais (Data Analytics)

Product Manager (Earned Media)

Analista Pleno de Gestão de Portfólio

Analista Sênior de Treinamento e Desenvolvimento

Analista Sr. Talent Partner

Analista Sênior de Sistemas – Pacotes Bancários

E muitas outras.

Veja mais aqui