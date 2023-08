Redux32 ABRE VAGAS em QUATRO ESTADOS do país

A Redux32, empresa 100% nacional, presente no ES, RJ, BA, MG, TO e GO, que iniciou as suas atividades em 2013 como produtora e fornecedora de Produtos Químicos Orgânicos, está contratando novos profissionais para a sua equipe. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas:

Analista de Logística – Aracruz – ES – Efetivo;

Assistente Comercial – Aracruz – ES – Efetivo;

Assistente de Marketing – Aracruz – ES – Efetivo;

Assistente de Projetos – Aracruz – ES – Efetivo;

Banco de Talentos – Aracruz – ES – Banco de talentos;

Motorista Bitruck – CNH D – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Motorista Carreteiro – CNH E – Betim – MG – Efetivo;

Motorista Carreteiro – CNH E – Rio Verde – GO – Efetivo;

Operador (a) de Produção – Betim – MG – Efetivo;

Operador (a) Líder – Linhares – ES – Efetivo: Atuar na área industrial em apoio a operação; Acompanha a equipe nas operações de produção; Controla a expedição, recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias. Auxiliar na linha de produção;

Químico Industrial – Levy Gasparian – Comendador Levy Gasparian – RJ – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Redux Agro – Linhares – ES – Efetivo.

Mais sobre a Redux32

Sobre a Redux32, é interessante frisar que a companhia nasceu como produtora de Organic Chemicals, fornecedora de Produtos Químicos Orgânicos não poluentes e não inflamáveis, não nocivos e não agressivos à saúde humana!

Oferece produtos de qualidade superior, alinhados com as melhores práticas de sustentabilidade, utilizando em seu processo produtivo insumos eco ambientais e biodegradáveis. Conduz seus negócios e processos com total segurança e rastreabilidade, visando sempre a satisfação de seus clientes e consumidores.

Como se inscrever em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

