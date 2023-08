Reembolso de imposto predial 2023: o desconto de imposto de $ 675 estará disponível depois de setembro?

Tele estado de Montana vem desfrutando do espólio de uma legislação controlada por republicanos de uma Propriedade Restituição de imposto. As pessoas que desejam se inscrever têm até 1º de outubro para registrar sua reivindicação. Aqueles que já são elegíveis para isso estão lucrando $ 675, que são muito úteis para as despesas do mês. Governador Gianforte foi quem aprovou essa medida porque o imposto predial em nível federal é muito alto. Ele pretende obter algum alívio para aqueles que sofreram com o pagamento de impostos sobre a propriedade. A forma de se qualificar para este desconto é que os contribuintes tenham morado e possuído em um Montana casa por pelo menos sete meses durante 2022. Esse desconto equivale aos impostos sobre a propriedade pagos para residir em Montana durante 2022.

Como obter desconto no imposto predial em Montana 2023?

Se você se qualificar para esse desconto, a melhor maneira de reivindicar esse desconto de imposto predial é aplicando em qualquer um dos getmyrebate.mt.gov ou por formulário de papel. No entanto, a maneira mais rápida de obter esse desconto é se inscrever online. Os residentes de Montana precisam se inscrever antes do prazo de 1º de outubro. Este aplicativo precisa de um endereço físico, o geocódigo, o valor dos impostos prediais pagos durante 2022, conforme mostrado na contribuição predial conta. Você também precisará dos nomes e números de CPF de todas as pessoas que moram na mesma residência, independentemente de sua idade. Ou seja, o cônjuge e todos os dependentes.

Existem muitas ferramentas úteis criadas pela Secretaria da Receita no site que ajudarão todos os contribuintes a reunir essas informações. Existe até um vídeo que mostra como encontrar o geocódigo de uma propriedade. Durante esse processo de inscrição, os contribuintes têm a opção de obter o desconto do imposto predial por meio de sua conta bancária ou enviado pelo correio na forma de cheque. Em 2024, outro desconto do IPTU está chegando com as mesmas condições de 2023 e o mesmo valor de $ 675.