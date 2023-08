Reese Witherspoon e Jim Toth assinam o divórcio quatro meses após a separação

euem março, Reese Witherspoon pediu o divórcio de Jim citando “diferenças irreconciliáveis”. Esta semana, os dois chegaram a um acordo amigável, que inclui um plano conjunto de paternidade para seu filho de 10 anos, Tennessee.

Segundo o TMZ, a atriz Reese Witherspoon finalmente chegou a um acordo de divórcio com seu ex-marido, Jim Toth, de quem ela se separou há alguns meses.

Documentos oficiais do tribunal, o ex-casal entrou com “um acordo de dissolução conjugal assinado”. E nesta quarta-feira foi protocolada a sentença definitiva do divórcio.

Em documentos analisados ​​pelo TMZ, a atriz revela que os dois assinaram um acordo pré-matrimonial em 2011, na Califórnia, e “que é válido e exequível”. Inclui a guarda conjunta do Tennessee.

Foi em abril passado que a intérprete pediu o divórcio ao ex-marido, apenas uma semana depois de anunciar nas suas redes sociais no final de março o fim do casamento após 12 anos de amor.

Este é o segundo divórcio de Reeseque já foi casada com Ryan Phillippe por sete anos, de quem se separou em 2006 e de quem assinou o divórcio definitivo dois anos depois, em 2008. Ela teve dois filhos com ele, Ava, agora com 23 anos, e Deacon, 19.

Como muitos sabem, o casal anunciou sua separação via Instagram em uma postagem já deletada em 24 de março. “Temos algumas notícias pessoais para compartilhar … É com muito cuidado e consideração que tomamos a difícil decisão de nos divorciar”, eles escreveram em um post no Instagram na época. “Nós desfrutamos de tantos anos maravilhosos juntos e seguimos em frente com profundo amor, bondade e respeito mútuo por tudo o que criamos juntos.”

Ao final do depoimento, os ex-namorados destacaram que sua “prioridade” é a família. “Nossa principal prioridade é nosso filho e toda a nossa família enquanto navegamos neste próximo capítulo,” eles acrescentaram. “Esses assuntos nunca são fáceis e são extremamente pessoais. Nós realmente apreciamos o respeito de todos pela privacidade de nossa família neste momento.” Jim e Reese ficaram noivos em dezembro de 2010 e se casaram em Ojai, Califórnia, em março do ano seguinte. Ela também foi casada com Ryan de 1999 a 2008.