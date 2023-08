Reggie Miller completa a cansativa corrida de ciclismo de 100 milhas

Reggie Miller tem 57 anos, mas a lenda da NBA ainda está se esforçando ao máximo no atletismo … Reg acabou de vencer uma corrida de ciclismo de 160 quilômetros que, segundo ele, foi incrível!

“O [SBT GRVL] A corrida Blue Course foi a corrida mais difícil para mim até agora em uma bicicleta, a Mãe Natureza chutou meu A$$”, escreveu Reggie nas redes sociais.

“Eu estava no modo de sobrevivência após a milha 55, quando as cãibras nas pernas se tornaram uma grande presença na corrida. Começamos a corrida às 9h e já estava quente, subiu para 89 graus durante a maior parte da corrida. Então, sim, o dia mais difícil para mim, mas também foi o mais gratificante que já senti em 2 rodas”

Apesar de ser uma corrida competitiva, Miller – que atua no Conselho de Administração do Ciclismo dos EUA – diz que seus colegas pilotos foram incríveis … com muitos se oferecendo para ajudar, às vezes às custas de seus próprios tempos de corrida.