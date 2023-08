Região do Brasil bate recordes e previsão é de agravamento do calor em todo o país

Em pleno inverno, o Brasil tem registrado ondas de calor histórico em todo o território. Mas em duas regiões específicas, esse quadro tem um agravamento ainda mais significativo. Uma massa de ar quente está fazendo a temperatura superar os 40 graus no Norte e no Centro-oeste.

Na última segunda-feira (21), cidades nos estados de Tocantins, Piauí e Maranhão registraram mais de 40 graus de temperatura. E para além dessas regiões, o calor histórico também deve se estender em outros pontos do país ao longo dos próximos dias.

Registro de calor histórico e recordes de temperatura

A semana começou com temperaturas elevadíssimas ao longo do território nacional. Nesse sentido, os locais mais afetados nas regiões Norte e Centro-oeste foram:

Pedro Afonso, no Tocantins, com 40,8 graus;

Oeiras, no Piauí, com 40,6 graus;

Bom Jesus do Piauí, com 40,5 graus;

Floriano Peixoto, no Piauí, com 40,4 graus;

Alvorada do Gurgéia, no Piauí, com 40,3 graus;

Balsas, Maranhão, com 40 graus.

Tradicionalmente, essas regiões e cidades contam com elevadas temperaturas ao longo do inverno. No entanto, o quadro registrado na última segunda bateu o recorde, superando as marcas mais altas registradas em 2016.

Informações do instituto de meteorologia Metsul indicam que as ondas de calor intenso devem seguir na região. Assim, entre esta terça (22) e a próxima quarta-feira (23), a temperatura se manterá elevada, espalhando-se também para o norte e sudeste do país.

Mudanças no quadro climático devem marcar próximos dias

O quadro de calor histórico no norte e centro-oeste também está se refletindo no resto do país. A região Sul, por exemplo, registra altas temperaturas, além do normal para essa época do ano. Mas a partir de quadra, mudanças no quadro climático afetarão boa parte do país.



Um quadro com chuvas intensas está previsto para os próximos dias em várias regiões do país. Como resultado, algumas áreas como a região Sul sofrerão uma queda intensa na temperatura. Em alguns locais, inclusive, a previsão é de temperaturas negativas.

Quanto ao restante do país, as chuvas também devem se fazer presentes. Porém, apesar de uma queda nas temperaturas os locais que registram calor histórico não devem sofrer um impacto tão significativo. Mesmo assim, a tendência é de que haja alívio no calor intenso.

Por que o Brasil está registrando calor histórico?

Existem algumas razões climáticas que estão contribuindo com o panorama atual. Assim sendo, para explicar as atuais ondas de calor podemos observar:

A ação do El Niño, fenômeno climático marcado por grande quantidade de chuvas e elevação de temperatura;

A chamada Oscilação Antártica (OAA), que cria uma espécie de barreira, dificultando a entrada de frentes frias no país.

Juntos, esses dois fenômenos estão provocando um quadro incomum para o clima do país nesse inverno. Assim sendo, resta ficar atento e estar devidamente preparado para as mudanças de temperatura que seguirão ocorrendo a curto e médio prazo.

Nesse sentido, inclusive, setembro deve ser um mês de chuvas intensas em todo o país. Quando ao quadro de temperatura, o calor histórico deve amenizar e o clima se manterá ameno.