A Caixa Econômica Federal anunciou na última sexta-feira (4) um marco significativo para o programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal com o objetivo de proporcionar a regularização de dívidas e restabelecer o acesso a crédito, especialmente para os brasileiros de baixa e média renda. Desse modo, a instituição financeira alcançou a marca de R$ 1 bilhão em dívidas negociadas, beneficiando 50 mil clientes até o momento.

Programa Desenrola e Caixa: regularização de dívidas alcança marca de R$ 1 bilhão

O programa Desenrola Brasil tem se mostrado uma ferramenta eficaz para ajudar os cidadãos a limparem seus nomes e recuperarem sua saúde financeira. Desse modo, com a possibilidade de negociar dívidas, os clientes têm a oportunidade de regularizar suas situações e restabelecer o acesso a crédito de maneira mais favorável.

Por meio do programa Desenrola Brasil, a Caixa Econômica Federal já possibilitou a regularização de mais de 62 mil contratos. Sendo notável que 91,2% desses contratos foram liquidados integralmente com descontos de até 90% no valor devido. Assim, essa abordagem oferece uma vantagem significativa aos participantes do programa, incentivando a liquidação rápida das dívidas.

Acesso à informação: facilidade de acesso ao programa

Para aqueles que desejam participar do programa Desenrola Brasil, a Caixa Econômica Federal disponibilizou informações abrangentes através do portal chamado Negociar Dívidas.

Além disso, é possível obter detalhes e esclarecer dúvidas através do canal Alô Caixa, que pode ser contatado pelos números 4004 0104 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para outras regiões), bem como através das agências físicas.

Um sucesso crescente: outros bancos adotam a abordagem

O sucesso do programa Desenrola Brasil também foi observado em outras instituições financeiras públicas. O Banco do Brasil, há cerca de uma semana, divulgou ter alcançado a marca de R$ 2,3 bilhões em dívidas negociadas pelo programa, beneficiando 230 mil clientes, entre pessoas físicas e jurídicas.

Além disso, a empresa Ativos S.A., pertencente ao conglomerado BB, alcançou êxito na renegociação de R$ 175 milhões. Isso demonstra a eficácia dessa abordagem em diversas esferas financeiras e a capacidade de ajudar tanto indivíduos quanto empresas a retomar o controle de suas finanças.

Detalhes do Programa: flexibilidade para a recuperação financeira



O Desenrola Brasil foi lançado em 17 de julho, oferecendo uma abordagem flexível para a renegociação de dívidas. Visto que o programa prevê a opção de parcelar as dívidas em um período que varia de 12 a 120 meses, com taxas personalizadas, o que torna a regularização mais adaptável às diferentes situações financeiras. Além disso, a primeira parcela pode ser postergada para 30 dias após a negociação.

Uma característica notável do programa é a rapidez com que a exclusão dos cadastros restritivos ocorre. Desse modo, após a efetivação da renegociação, os cadastros negativos são removidos em até 5 dias úteis. Desse modo, proporcionando um alívio imediato aos participantes do programa Desenrola Brasil.

Uma parceria de sucesso

O programa Desenrola Brasil se destaca como uma iniciativa bem-sucedida do governo federal em parceria com a Caixa Econômica Federal. Certamente, com a conquista de R$ 1 bilhão em dívidas negociadas, o programa demonstra seu impacto positivo na vida financeira dos brasileiros. Assim, permitindo a regularização de dívidas e o acesso mais acessível ao crédito.

À medida que outras instituições financeiras também adotam abordagens semelhantes, a esperança é que um número cada vez maior de pessoas e empresas possam se beneficiar desse tipo de iniciativa.

Fontes oficiais

De modo geral, ao buscar informações sobre o programa Desenrola Brasil, certifique-se de obter informações somente de fontes oficiais e confiáveis. Além disso, desconfie de e-mails, mensagens de texto ou telefonemas não solicitados que afirmam estar relacionados ao programa Desenrola Brasil. Portanto, se você estiver em dúvida sobre qualquer aspecto do programa Desenrola Brasil, entre em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal por meio de seus canais oficiais.