Rei Charles instado a pressionar o governo do Reino Unido para a divulgação de OVNIs antes do contato extraterrestre

Rei Carlos enfrenta crescente pressão para instar o governo do Reino Unido a revelar mais informações sobre OVNIs e a potencial existência de vida extraterrestre. Este movimento é considerado crucial para se preparar para o cenário antecipado do primeiro contato do Reino Unido com seres de fora do nosso planeta.

Curiosamente, Mark Christopher Leerecente documentário, “Deus Contra Alienígenas“, investiga o impacto potencial da descoberta de vida extraterrestre nas crenças religiosas. De acordo com o UK Mirror, Lee afirma que o rei Charles, semelhante a seu falecido pai príncipe Philip, detém um “interesse em OVNIs”. Lee afirma que, como líder da Igreja da Inglaterra, Charles carrega a responsabilidade de preparar os seguidores globais da Igreja para a potencial revelação de que a humanidade não é a única vida senciente no cosmos.

Lee instou: “Estou pedindo ao nosso rei que pressione o primeiro-ministro Rishi Sunak para divulgar ao público a verdade sobre o que o Reino Unido sabe sobre OVNIs”. Ele enfatizou a necessidade de estender essa pressão aos governos em todo o mundo, destacando a natureza universal da questão.

“Meu novo filme, God Versus Aliens, é sobre esse impacto e como as pessoas podem se preparar para grandes mudanças em seu lugar no mundo”, elaborou Lee. Ele enfatizou que a coexistência de diferentes sistemas de crenças poderia desafiar os paradigmas religiosos estabelecidos, questionando se eles resistiriam diante de potenciais perspectivas extraterrestres.

Os alienígenas têm seus próprios deuses?

Nick Pope, ex-chefe do programa OVNI do Reino Unido, propôs uma noção instigante de que seres extraterrestres podem possuir suas próprias crenças religiosas e divindades. Ele contemplou a ideia desses seres introduzindo sistemas de crenças não convencionais em nosso mundo, levando a uma reavaliação das próprias convicções da humanidade.

Ele ponderou: “E se os alienígenas trouxessem seus próprios deuses loucos, algo que consideraríamos apenas estranho e louco – eles os imporiam a nós? Essas são as questões que talvez tenhamos de enfrentar.”

O artigo destaca o crescente ímpeto por trás das discussões sobre OVNIs ou fenômenos aéreos não identificados (UAP) em audiências e debates governamentais de alto nível. Uma recente audiência do Congresso, intitulada “Fenômenos Anômalos Não Identificados: Implicações na Segurança Nacional, Segurança Pública e Transparência Governamental”, contou com informações de várias fontes, incluindo ex-pilotos da Marinha, cientistas e oficiais de inteligência.