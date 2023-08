Relacionamento Shakira-Lewis Hamilton revelado: eles sabem que não é nada sério e há total liberdade

Rrumores surgiram recentemente sobre o suposto caso entre Shakira e o piloto Lewis Hamilton.

Eles foram vistos em várias cidades, como Barcelona e Londres.

Shakira foi visto no paddock do Grande Prêmio, onde hamilton competiu, e houve até relatos de um beijo nos bastidores de um evento no Reino Unido.

No entanto, o único aspecto confirmado é uma forte amizade entre eles.

Eles estão em um relacionamento aberto?

Jordi Martinum jornalista que conhece bem Shakirarecentemente procurou esclarecer as informações que circulam sobre o suposto ‘relacionamento’ entre a artista e o piloto.

“Gostaria de desmentir uma informação que saiu em um jornal catalão, onde dizem que hamilton está cansado de Shakiraatitude de ” martinho disse.

“Posso negar categoricamente esta informação, porque falei com Shakirada comitiva e eles confirmam que entre Shakira e Hamilton sempre existiu uma bela amizade.

Shakira vai apoiar Lewis Hamilton no Silverstone F1

“E que, entre eles, existiu algo mais do que amizade. Os dois sabiam muito bem que não havia nada sério e que havia total liberdade entre eles para fazerem o que quisessem.”

Este esclarecimento vem em resposta a especulações de que hamilton estava se distanciando de Shakira devido a sua suposta tentativa de incitar ciúmes em seu ex-companheiro e pai de seus filhos, Gerard Piqué.