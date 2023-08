Relatório: UFC, NFL, NBA buscam mudar as leis para ações mais imediatas do DMCA contra a pirataria

O UFC está se unindo aos gigantes do esporte NFL e NBA para enfrentar transmissões ilegais.

De acordo com uma carta enviada ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos em 23 de agosto (h/t TorrentFreak), as organizações estão trabalhando juntas em um esforço para atualizar o atual DMCA (Digital Millennium Copyright Act) dos EUA, com o propósito expresso de fazer com que os provedores de serviços on-line atuem com maior urgência quando receberem avisos de que estão hospedando conteúdo pirata. Ou seja, eles gostariam que o conteúdo fosse removido imediatamente, e não dentro de horas, como normalmente acontece neste momento.

Tal como está, as organizações afirmam que a actual janela de oportunidade para transmissões ilegais é particularmente prejudicial para as transmissões desportivas, que são mais valiosas como programação ao vivo. No momento em que os fluxos são removidos, há poucos benefícios para os detentores dos direitos.

A carta afirma que “a indústria esportiva global está perdendo até US$ 28 bilhões em receita anual potencial adicional”, de acordo com o The Verge.

A DMCA foi sancionada em 1998, muito antes de o conceito de transmissão ao vivo se tornar um padrão da indústria. O UFC, a NFL e a NBA argumentam que a linguagem atual é antiquada e ineficaz quando se trata de supervisionar o cenário online atual:

“Não deveria surpreender que o regime de notificação e remoção estabelecido pela DMCA, que foi promulgado antes da difusão da transmissão ao vivo pela Internet se tornar disponível, não seja adequado para resolver os problemas atuais de pirataria específicos que envolvem a violação de transmissões ao vivo. contente.”

Especificamente, o DMCA está sendo solicitado a alterar a linguagem que diz que o conteúdo será removido “rapidamente”, o que aparentemente permite a janela atual de transmissão ao vivo, para “instantaneamente ou quase instantaneamente”, sugerindo que as organizações gostariam que o conteúdo fosse retirado em minutos, se não mais rápido.

O presidente do UFC, Dana White, há muito tempo se mobiliza contra a pirataria online, orgulhando-se de que os esforços de sua organização dissuadiram os streamers de transmitir ilegalmente o conteúdo do UFC. Ele falou sobre a carta após o episódio de terça-feira de Série de competidores de Dana White.

“Há anos que reprimimos a pirataria”, disse White. “Falo sobre pirataria há 10, 12, 13 anos. Sempre tivemos uma posição firme em relação à pirataria e sempre o faremos.”

Uma mudança nas leis DMCA poderia ter implicações de longo alcance para a indústria do entretenimento e muito mais. Resta saber se a carta de 23 de agosto de três das mais poderosas entidades empresariais desportivas do mundo estimula a ação governamental.