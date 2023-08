Relatórios conflitantes cercam o anúncio da morte de Lil Tay, ela realmente faleceu?

BNO Notícias relatado em x ter recebido um e-mail do ex-empresário de Lil Tay, Harry Tsangno qual afirmou que não conseguiu confirmar A morte de Lil Tay.

No início da quarta-feira, o rapper de 14 anos família anunciou que ela e seu irmão jasão (21) faleceu sem informar a causa da morte.

Na postagem, os pais alegou que ela morte foi repentino e que o “o resultado foi totalmente inesperado e nos deixou em estado de choque”. Eles também disseram que sua morte estava sendo investigada.

Lil Taycujo nome verdadeiro é Claire Hopeé um controverso mídia social influenciador que começou a ficar famosa quando era 9 anos de idade depois de aparecer em vídeos onde ela ostentava um estilo de vida extravagante.

Lil Tay ainda está vivo?

A agência de notícias compartilhou uma captura de tela do e-mail de Tsang.

Nele, o antigo empresário do rapper afirma que tem estado em contacto com pessoas próximas da família e que “não pode confirmar ou descartar definitivamente a legitimidade” da declaração publicada em Conta do Instagram de Lil Tay anunciando ela e seu irmão A morte de Jason Tian.

Tsang continua dizendo que é “imperativo que priorizemos o rigor e a empatia” enquanto pede a todos que confiem apenas em “fontes respeitáveis ​​e oficiais de informação”.

A polícia está investigando o caso?

pessoas em mídia social começaram a questionar o veracidade do anúncio de morte nela conta oficial do Instagram.

Relatórios também afirmam que polícia em ambos Os anjos e Vancouver (de onde é a família) não tem conhecimento da morte dos irmãos e não estão fazendo nada investigação em relação aos irmãos.

Para adicionar ainda mais mistério para o caso, uma conta não verificada em Instagram postou uma mensagem alegando vir de irmão de Lil Tay.

Na mensagem, elas contam que foram submetidas a abusos pelos pais que as queriam “saiu da internet” e que eles eram espalhando desinformação sobre a morte deles.