Relevo está EM BUSCA de funcionários no mercado

A Relevo, empresa com 5 anos de atuação, formada por profissionais com larga experiência no mercado de TI, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Requisitos de TI Junior – São Paulo – SP e Remoto – Autônomo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) MS Dynamics CRM PL (Híbrido) – São Paulo – SP e Híbrido – Autônomo;

Desenvolvedor (a) .NET Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Autônomo;

Product Owner (P.O) PL – São Paulo – SP e Remoto – Autônomo;

QA Tester Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Autônomo;

UX/UI Designer PL – São Paulo – SP e Remoto – Autônomo.

Mais sobre a Relevo

Sobre a Relevo, é necessário destacar que o seu foco principal é a transformação digital de empresas em diferentes segmentos. Seu propósito, ao transformar processos de negócio analógicos em digitais, é gerar dados confiáveis e, à partir deles, insights acionáveis que permitam gestão mais apurada e ágil.

Com mais de 6 anos de atuação, vive e respira tecnologia, batalha incansavelmente para ser um lugar incrível para se trabalhar, onde as pessoas se tratam com igualdade, gostem de trabalhar, se sintam em casa e esse é certamente o lugar onde quer estar.

Por fim, a companhia abraça a diversidade e contratamos pessoas com capacidade e vontade de transformar, independente de qual seja a sua localização, idade, raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou formação.

Como efetivar a sua inscrição?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo?



