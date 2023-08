Relógio de $ 93.000 de Caris LeVert, da NBA, supostamente roubado em festa, policiais investigam

Caris LeVert o relógio super raro foi supostamente roubado em uma festa no início deste mês … e agora, TMZ Sports soube que o atacante do Cleveland Cavaliers está pedindo ajuda aos policiais para recuperá-lo.

De acordo com os policiais, alguém foi visto no quarto de LeVert durante as festividades… e quando o vendedor foi verificar a situação, notou que a caixa do relógio estava aberta e seu Peugeot de $ 93.000 havia sumido.

LeVert – o No. 20ª escolha geral no Draft da NBA de 2016 – começou sua carreira no Brooklyn… embora esteja no elenco de Cleveland desde a temporada 2021-22, com média de 12,4 pontos por jogo.