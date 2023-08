Renault do Brasil CONTRATA profissionais no SUL do país

A Renault do Brasil, subsidiária brasileira da montadora francesa Renault, que foi criada em 1998 e é o quinto fabricante de automóveis do país em vendas, está com ótimos cargos disponíveis. Quer dizer, caso esteja em busca de um novo trabalho, vale a pena conferir a lista abaixo:

Estagiário (a) – Qualidade (React CVU) – São José dos Pinhais – PR – Qualidade;

Estágio – Manutenção de Carroceria (CVU) – São José dos Pinhais – PR – Usinagem;

Analista Projetos Pleno – Eng Civil – São José dos Pinhais – PR – Engenharia Civil;

Analista de Compras Júnior – São José dos Pinhais – PR – Compras;

Analista de Custos Júnior – São José dos Pinhais – PR – Custos;

Estagiário (a) – Engenharia – São José dos Pinhais – PR – Engenharia Industrial, Produção;

Mecânico (a) de Refrigeração – Cachoeira de São José – PR – Instalações em Geral.

Mais sobre a Renault do Brasil

Produzindo no Brasil há 25 anos, a Renault do Brasil conta com quatro fábricas no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR): a de veículos de passeio (CVP), a de comerciais leves (CVU), a de motores (CMO), além da fábrica de injeção de alumínio (CIA).

Oferecendo uma gama completa veículos como o Kwid, Sandero, Stepway, Logan, Duster, Oroch, Captur e Master e, ainda, os veículos 100% elétricos Kwid E-Tech e Zoe E-Tech, a Renault inovou ao lançar a venda de produtos 100% on-line, entre outras soluções para facilitar a vida dos clientes.

Desenvolve, ainda, soluções de geração de energia limpa com parceiros, como, por exemplo, o projeto de Fernando de Noronha. Por lá, construiu-se uma garagem fotovoltaica que abastece os mais de 45 veículos elétricos que rodam por lá.

O Instituto Renault, responsável pelas ações socioambientais da marca no país, vem colaborando com o desenvolvimento da sociedade e já impactou mais de 830 mil pessoas ao longo dos seus 12 anos nos eixos de Inclusão e Segurança.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Renault do Brasil já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Dito isso, fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: