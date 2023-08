Réplica da casa de infância de Kanye West nos shows de ‘Donda’ está à venda

Uma peça enorme de Kanye West Os shows de “Donda” do rapper vão a leilão… e é algo que tem muito peso sentimental para o rapper.

Jason Levy presidente do The Levy Recovery Group, disse ao TMZ … eles foram contratados pela produtora para a turnê “Donda” de Ye para vender a réplica de sua casa de infância que estava em exibição em suas festas de audição.

Somos informados de que o prédio agora está em um depósito na área de Chicago, dividido em partes. O leilão ao vivo vai cair no início de outubro, e o licitante vencedor tem a opção de fazer com que a equipe de produção remonte a casa mediante o pagamento de uma taxa.

Você vai se lembrar, Kanye concertos realizados para “Donda” e “Donda 2”, o primeiro no Soldier Field em Chicago em 2021 e o segundo no LoanDepot Park em Miami em 2022 … e a peça central era a casa em que ele cresceu com sua falecida mãe, Donda West.