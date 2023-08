Residente de Maui e ex-funcionário do TMZ diz não confiar em Biden após resposta ao incêndio florestal

Morador de Maui e ex-apresentador de TV Peter O’Riordan perdeu sua casa, carro e pertences no incêndio mortal, e diz Presidente Biden A visita do Presidente pouco contribui para aumentar a esperança de vítimas como ele.

Peter, um ex-funcionário do TMZ que apresentou um programa de TV irlandês antes de se mudar para Lahaina, juntou-se a nós na terça-feira no “TMZ Live”… revelando os detalhes devastadores do que aconteceu com sua família e inúmeras outras pessoas como ele.