Resolução CONFIRMA mais de 9 MIL VAGAS pra Todo Brasil e Salário de até R$16MIL

Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje(04/08), a RESOLUÇÃO CNPS/MPS Nº 1.354, que trouxe uma grande notícia para aqueles que esperam pelo tão aguardado Concurso INSS. A mais recente proposta orçamentária revelou a iminente necessidade de realização de um concurso para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segue na íntegra:

Art. 3º Consignar a necessidade de realização de concurso público e de contratação de 7.655 servidores da carreira do Seguro Social INSS e de 1.574 servidores da carreira de Perito Médico Federal, para garantir a melhoria do atendimento pela previdência social, e da execução das políticas públicas.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma das principais agências governamentais no Brasil, responsável pela proteção social dos trabalhadores brasileiros. A instituição oferece diversos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, entre outros. Por isso, trabalhar no INSS é considerado um emprego estável e respeitável.

Contexto da Proposta do novo Concurso INSS

A proposta orçamentária para a Previdência Social em 2024, divulgada no Diário Oficial da União, prevê a necessidade de realização do concurso INSS. A estimativa é que serão necessários contratar 7.655 servidores da carreira do Seguro Social e 1.574 profissionais da carreira de Perito Médico Federal no próximo ano.

Esta proposta foi registrada na Resolução 1.354 do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Detalhes do Orçamento Previsto

Segundo a previsão orçamentária, para o próximo ano, serão necessárias suplementações de R$ 652 milhões, além do valor de R$ 1,788 bilhões previsto para o INSS, e de R$ 45 milhões, além do valor de R$ 150,5 milhões previsto para o Ministério da Previdência Social.

O objetivo é assegurar o “funcionamento operacional e a efetiva prestação de serviços pela Previdência Social”.

Com a proposta orçamentária prevendo a necessidade de contratação de um grande número de servidores, a expectativa é que o próximo concurso INSS traga muitas oportunidades para os candidatos.



Salários e Cargos Concurso INSS

O próximo concurso INSS provavelmente oferecerá um total de 9.229 vagas para diferentes cargos. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Nível médio : Técnico do seguro social (5.819 vagas, com ganho inicial de R$6.596,52); e

Nível superior : Analista do seguro social (1.836 vagas, com iniciais de R$9.767,36).

Nível superior em Medicina: Perito Médico Federal (1.574 vagas, com vencimento inicial de R$16.533,99).

Os valores mencionados já incluem o auxílio de R$658.

Requisitos para os cargos INSS

Para se candidatar a qualquer um desses cargos, os candidatos devem atender a determinados requisitos. Para o cargo de técnico do seguro social, é necessário ter concluído o ensino médio. Para o cargo de analista do seguro social, é necessário possuir um diploma de nível superior. Para o cargo de perito médico federal, os candidatos devem ter concluído o ensino superior em Medicina e possuir registro regular no Conselho Regional de Medicina.

Concursos Anteriores do INSS

O último processo seletivo para o INSS foi realizado entre o fim do ano passado e o início deste ano. Foi prevista a oferta imediata de apenas mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio de formação.

Concurso para Médicos Peritos

O último concurso INSS para médicos peritos ocorreu em 2011. Naquela ocasião, foram oferecidas 1.875 vagas, sendo 1.500 para técnicos e 375 para peritos.

Preparação para o Concurso INSS

Para se preparar para o concurso INSS, é importante focar em estudos direcionados para as matérias específicas do edital. Além disso, a realização de simulados e a análise de provas anteriores podem ser estratégias eficazes.

A concorrência para os concursos do INSS é geralmente muito alta. Portanto, é essencial que os candidatos comecem a se preparar o quanto antes.

Visão futura do concurso INSS

A realização do concurso INSS de 2024 está alinhada com o Plano Plurianual (PPA) de 2024 a 2027, que está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. O PPA é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para um período de quatro anos.

As expectativas para o concurso INSS de 2024 são altas. O INSS espera nomear mais 250 aprovados e alcançar, em seguida, o cadastro de reserva, que tem mais de 2 mil aprovados à espera. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a discussão interna sobre o concurso está em andamento, mas não há prazo para que saiam as autorizações.