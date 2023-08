Resposta chega da família ‘The Blind Side’ sobre as alegações de trapaça de Michael Oher

TA família que fez parte de ‘The Blind Side’, um sucesso de bilheteria de Hollywood, rebateu as reivindicações do ex- NFL jogador Michael Oher que eles o enganaram.

O homem de 37 anos recentemente entrou com uma ação contra a família no tribunal do Condado de Shelby, no Tennessee, dizendo que só recentemente soube que não foi oficialmente adotado por Sean e Leigh Anne Tuohy.

Ele sente que foi levado a uma tutela quando permitiu que a família ganhasse milhões com os royalties de um filme sobre sua vida.

O sucesso de “The Blind Side” pintado Ocrecomo uma história de inspiração e boa vontade, mas esta petição pode desvendar essa narrativa.

advogado de Oher, J. Gerard Stranch IVrevelou que Ocrea confiança de Tuohys corroído quando ele descobriu discrepâncias em como ele foi retratado no filme e percebeu que ele era o único membro da família que não recebia royalties.

A ação judicial visa expor essas supostas injustiças e reclamar Ocrelugar de direito em sua própria história.

A família responde

Sean Tuohy respondeu falando com o Memphian diárioe ele diz que a família está ‘devastada’.

“Eu sentei Michael para baixo e disse a ele: ‘Se você está planejando ir para Ole Miss, ou mesmo considerando Ole Miss, achamos que você deve fazer parte da família. Isso faria isso legalmente'”, Tuohy disse.

“Entramos em contato com advogados que nos disseram que não poderíamos adotar maiores de 18 anos; a única coisa que podíamos fazer era ter uma tutela. mãe biológica veio ao tribunal.

“Não ganhamos dinheiro com o filme. Bem, Michael Lewiso [author of the book on which the movie was based] nos deu metade de sua parte. Todos na família receberam uma parte igual, incluindo Michael. Foi cerca de 14.000 dólares cada.”