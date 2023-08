RESTITUIÇÃO do Imposto de Renda 2023 cairá NESTA data

Seria correto presumir que, mesmo indivíduos com conhecimento limitado sobre o sistema tributário do Brasil, já estejam cientes de forma integral sobre a restituição do Imposto de Renda 2023. Afinal, o Imposto de Renda é um dos tributos mais reconhecidos atualmente. O pagamento deste tributo é obrigatório anualmente em nosso país, visando a operação adequada do Governo Federal brasileiro.

Após a conclusão das declarações, começa o período da restituição do Imposto de Renda. Esses pagamentos visam beneficiar numerosos cidadãos brasileiros, e o próximo lote de depósitos está mais próximo do que muitos podem supor. Portanto, continue lendo para obter mais informações sobre o reembolso e descubra se os montantes já estão acessíveis.

Obtenha dados e outras informações sobre a restituição do Imposto de Renda 2023

Como indicado nos parágrafos anteriores, o Imposto de Renda é um tributo de considerável importância para a operação de nosso país. Para aqueles não familiarizados com o funcionamento desse imposto específico, o Imposto de Renda é uma das principais fontes de receita da nação.

Isso ocorre porque toda a receita arrecadada por meio do IR é automaticamente destinada a investimentos essenciais para o país. No ano passado, por exemplo, mais de R$1 trilhão foi acumulado por meio das declarações do Imposto de Renda.

As declarações para o ano de 2023 começaram em março. Portanto, os contribuintes residentes no Brasil puderam enviar sua documentação a partir de 15 de março. De acordo com a Receita Federal, aproximadamente 35 milhões de pessoas participaram da edição de 2023 do Imposto de Renda.

Esses contribuintes tiveram duas mudanças notáveis neste ano. Primeiramente, o prazo para enviar as declarações foi significativamente prolongado. Todos os participantes puderam declarar o IR até 31 de maio. Além disso, neste ano, uma nova faixa de isenção do Imposto de Renda foi aprovada. Agora, indivíduos com renda mensal de até 2 salários mínimos estão isentos de declarar o imposto.

Verifique se a sua restituição já está depositada e liberada na sua conta

Como mencionado anteriormente, o prazo final para a entrega das declarações IR 2023 foi 31 de maio. Simultaneamente, no mesmo dia, os primeiros pagamentos de reembolso começaram.



A restituição do Imposto de Renda é um dos momentos mais esperados pelos brasileiros que contribuem para a Receita Federal. Afinal, o reembolso é um montante que a Receita Federal fornece aos contribuintes do IR. Essa devolução parcial é destinada a todas as pessoas que declararam mais renda do que deveriam.

Até agora, três lotes de reembolso já foram processados pelo Imposto de Renda. Agora, dois lotes adicionais estão aguardando milhões de brasileiros.

Para a alegria de muitos, o quarto lote está próximo. Esse pagamento está programado para o final deste mês, em 31 de agosto. Para verificar se você é um dos beneficiários, é necessário fazer uma consulta no e-CAC. No entanto, é importante observar que as consultas só estarão disponíveis em 24 de agosto.

Calendário da restituição do Imposto de Renda 2023

É de suma importância que o contribuinte esteja atualizado acerca do calendário, bem como utilize a consulta a fim de garantir que as informações presentes na declaração estejam 100% corretas. Assim, não terá problemas com a malha fina.

Abaixo, confira as datas presentes no calendário oficial das restituições do Imposto de Renda 2023:

1º Lote – Foi pago no dia 31 de maio de 2023;

2º Lote – Foi pago no dia 30 de junho de 2023;

3º Lote – Foi pago no dia 31 de julho de 2023;

4º Lote – Será pago no dia 31 agosto de 2023;

5º Lote – Será pago no dia 29 de setembro de 2023.